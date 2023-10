Notre sondage politique: le CD&V semble gagné par “l’effet Mahdi” 

Dès son arrivée, le nouveau président de parti, vu par les militants comme l’homme de la dernière chance, a bousculé les codes. De toute évidence, sa stratégie commence à porter ses fruits.

D’après le sondage, les chrétiens-démocrates flamands reprennent du poil de la bête. La descente aux enfers semble avoir été stoppée. Le CD&V remonte même la pente. Dans le sondage La Libre/RTBF, il est à un cheveu d’atteindre le niveau de popularité obtenu lors des élections de mai 2019. Comment expliquer cette remontée ? Le CD&V bénéficie-t-il de l’effet Mahdi, le nouveau président aux positions plus affirmées que celles de son prédécesseur Joachim Coens ?

Le discours musclé de Sammy Mahdi

Tenace et persévérant, bien relayé par son ministre Jo Brouns au sein du gouvernement flamand, le président du CD&V, Sammy Mahdi, a campé sur ses positions dans le dossier azote avec ténacité, flattant ainsi les agriculteurs qui ne comptent pas pour rien dans l’électorat du parti.

En septembre 2021, il n’a pas hésité non plus à se mettre à dos ses partenaires la majorité flamande pour augmenter substantiellement les allocations familiales.

Au fédéral, ses deux vice-Premiers ministres – Annelies Verlinden, à l’Intérieur et Vincent Van Peteghem, aux Finances, privilégient le travail de fond aux grandes envolées critiques et souvent stériles du moment.

Il est à noter que la gestion chaotique de la crise de l’asile que la secrétaire d’État à la Migration, Nicole De Moor peine à résoudre ne semble pas affecter le parti.

Le CD&V gagne des points et annonce désormais son retour dans le sillage des socialistes de Vooruit. Les deux partis rivaux pourraient même se disputer la troisième place, certes à bonne distance des inaccessibles Vlaams Belang et N-VA, mais bien devant l’Open VLD relégué en septième et dernière position du palmarès flamand.

Ce sondage a été réalisé par l’institut Kantar via un sondage en ligne du 10 septembre au 9 octobre auprès de 436 électeurs habitants en Wallonie, 566 électeurs habitants en Flandre et 545 électeurs habitants à Bruxelles ayant le droit de vote aux élections nationales de 2024. Leur représentativité a été pondérée en fonction de la population belge selon l’âge, le niveau d’éducation, le statut professionnel et la province. La marge d’erreur maximale est 4,4 % dans les trois régions.