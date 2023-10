Frank Vandenbroucke, "le professeur"

C'est un retour gagnant pour celui qui avait décidé de se faire oublier de la scène politique belge jusqu'au jour où Conner Rousseau, le président de Vooruit, lui a proposé de devenir ministre fédéral. A l'époque, personne ne pensait qu’il reviendrait au premier plan comme ministre de la Santé. Il s'est montré omni-présent durant la crise du Covid. Il en a énervé beaucoup. Mais il a aussi manifestement convaincu un nombre de citoyens.

Frank Vandenbroucke a tout fait en politique ou presque. Avec Johan Vande Lanotte, Patrick Janssens et Steve Stevaert, l’actuel ministre de la Santé a donné au Parti socialiste flamand un ton et une dimension nouvelle. Élu sénateur en 2010, il est cependant contesté en interne. Il décide alors de prendre du recul et de se lancer dans une carrière académique notamment dans les universités d’Anvers, de Louvain et d’Amsterdam. Son parti vient le rechercher en octobre 2020 pour devenir ministre des Affaires sociales. Le président du parti Conner Rousseau voit en lui la meilleure personne pour affronter la pandémie.

Ce sondage a été réalisé par l'institut Kantar via un sondage en ligne du 10 septembre au 9 octobre auprès de 436 électeurs habitants en Wallonie, 566 électeurs habitants en Flandre et 545 électeurs habitants à Bruxelles ayant le droit de vote aux élections nationales de 2024. Leur représentativité a été pondérée en fonction de la population belge selon l'âge, le niveau d'éducation, le statut professionnel et la province. La marge d'erreur maximale est 4,4% dans les trois régions.