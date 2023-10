Les francophones adaptent davantage leur comportement face au changement climatique que les Flamands (SONDAGE)

Sondage le choix des Belges. ©IPM Graphics

En Flandre, les électeurs N-VA vont à contre-courant des attentes, avec 58,9 % de Flamands proches du parti nationaliste qui affirment avoir modifié leurs habitudes. À l’inverse, les électeurs du Vlaams Belang rejettent le plus le fait de s’adapter (36,6 % de défavorables, et 30 % de “ni d’accord, ni pas d’accord”).

À Bruxelles, les électeurs d’extrême gauche sont les moins enclins au changement (un quart des électeurs se réclamant du PTB se placent en “pas d’accord” ou “pas du tout d’accord”). Dans une moindre mesure, les adeptes du MR sont eux aussi plus réticents que la moyenne bruxelloise.

Le revenu a peu d'influence

Si l’on s’intéresse à l’âge des sondés, le constat est le même pour toutes les régions : les plus de 55 ans ont le plus fait évoluer leur façon de vivre. On pourrait aussi dire que ce sont ceux qui ont eu le plus de temps pour le faire. La moitié des Flamands dans cette catégorie d’âge déclare avoir changé, pour seulement 41 % chez les moins de 34 ans. La tendance est même encore plus marquée en Région wallonne, où deux tiers des plus de 55 ans sont d’accord avec l’affirmation contre à peine plus de la moitié des répondants de la catégorie d’âge la plus jeune.

Notons enfin que le revenu net des sondés semble avoir peu d’influence sur leur adaptation au changement climatique. Seuls les Flamands avec un revenu net sous les 2 000 € net se démarquent plus largement en faveur d’un changement de comportement, potentiellement pour des raisons économiques.

Ce sondage a été réalisé par l’institut Kantar via un sondage en ligne du 10 septembre au 9 octobre auprès de 436 électeurs habitants en Wallonie, 566 électeurs habitants en Flandre et 545 électeurs habitants à Bruxelles ayant le droit de vote aux élections nationales de 2024. Leur représentativité a été pondérée en fonction de la population belge selon l’âge, le niveau d’éducation, le statut professionnel et la province. La marge d’erreur maximale est 4,4 % dans les trois régions.