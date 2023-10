Mathilde a été licenciée de son ASBL parce que l’argent de la caisse avait disparu: "J’avais peur"

Pour l’avocate de Mathilde, l’ASBL ne parvient pas à démontrer le motif grave justifiant le licenciement. On reproche à sa cliente d’avoir délaissé la gestion de la caisse de l’ASBL, ce qui a mené à la disparition de près de 6000 euros. L’ASBL se demande comment cette somme a pu disparaître. Mais elle n’accuse pas pour autant Mathilde d’avoir volé dans la caisse. “Cet argent, on ne saura jamais où il est”, déplore l’avocat de l’association. Une plainte contre X a été déposée. Elle n’a rien donné.

Il s’agit littéralement d’une petite caisse métallique “qui ne fermait pas à clé et qui se trouvait dans une armoire qui n’était elle-même pas fermée à clé". "Tout le monde dans l’ASBL y avait accès”, contextualise l’avocate. Cette dernière souligne que si sa cliente gérait effectivement la caisse, c’est la coordinatrice de l’ASBL qui en gardait la responsabilité. “La gestion de la caisse ne figurait pas dans le descriptif de fonction de ma cliente.”

On fonctionne à la confiance

Cette caisse servait essentiellement à déposer l’argent que certains patients payent pour leur consultation médicale. On y puise de temps en temps de petites sommes pour achter des fournitures ou pour rembourser un ticket de bus. Quand il y avait quelques centaines d’euros en caisse, Mathilde allait les déposer à la banque. Elle indiquait également les différents mouvements dans un livre de comptes. Comme dans beaucoup de petites ASBL, on fonctionne à la confiance.

C’est en 2006 que Mathilde s'est vu confié la tâche de gérer la caisse de cash de l’ASBL. Elle s’en acquitte sans soucis durant des années. Mais en ce début 2021, le comptable, extérieur à l’ASBL, s’étonne quand Mathilde lui affirme qu’il devrait y avoir 6 000 euros en caisse et qu’ils ne s’y trouvent pas. Il gratte un peu, se rend compte que les mouvements ne sont plus repris dans le livre.

Sans tarder, le conseil d’administration convoque Mathilde pour une audition. L'employée s’y rend et admet ses erreurs, affirme l’avocat de l’ASBL : “Oui, j’étais responsable de la caisse. Oui, j’ai délaissé cette tâche. Cela fait deux ans que je ne compte plus l’argent. Et je ne l’ai jamais dit à personne. Et quand j’ai vu que le trou était énorme, j’ai eu peur”. L’association en conclut que Mathilde connaissait sa responsabilité et qu’elle a menti au comptable, à sa hiérarchie et au conseil d’administration. “Elle ne donne aucune explication à cette dérive, la confiance était rompue”. Le licenciement pour faute grave est justifié, selon lui.

”Le ciment de l’équipe”

Pour son avocate, si Mathilde a délaissé la gestion de la caisse, c’est parce qu’elle était débordée par ses autres tâches. En plus, elle était toujours disponible pour aider ses collègues. “Elle était le ciment de l’équipe”, témoigne une ancienne collègue. En outre, elle a connu un épisode d’incapacité de travail.

La juge semble perplexe devant le cas qui lui est présenté. Elle demande si la coordinatrice de l’ASBL a été également sanctionnée pour ces problèmes. L’avocat répond que son poste de coordinatrice lui a été retiré, mais qu’elle n’a pas été licenciée, elle. Surtout, la juge estime que le tribunal n’a pas tous les éléments en main pour fonder sa décision, qui aura des implications importantes, tant pour Mathilde que pour l’ASBL, vu les montants réclamés. À l’avocate de Mathilde, elle demande les certificats médicaux justifiant son absence au travail. “Était-ce juste pour deux semaines ou pour la moitié de l’année ?”, demande-t-elle. Et à l’avocat de l’ASBL, elle demande les livres de compte des dernières années, pour vérifier s’il y a d’autres écritures que celle de Mathilde, ce qui signifierait que d’autres personnes géraient cette fameuse caisse.

Les débats reprendront dans un mois.