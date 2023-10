”Montrée du doigt”, “Il pleurait parfois”, “On évite d’en parler”: chaque année, environ 1500 élèves sautent une classe

D’abord, de quoi parle-t-on ? À la demande de ses parents, un élève peut être “avancé”. “L’avancement” (c’est le nom officiel) est un saut d’année d’études dans son parcours. Il se conclut moyennant trois formalités administratives : une attestation d’avis de la direction de l’école fréquentée par l’élève avant son saut, un avis du même type du centre PMS, et une déclaration officielle des parents, à qui appartient la décision finale d’avancer ou pas leur enfant.

Évidemment, les attestations d’avis doivent être argumentées. Une direction doit consulter tous les membres de l’équipe pédagogique avant de se prononcer. Quant au centre PMS, il est tenu de fournir une synthèse des constats concernant les besoins et les caractéristiques propres à l’élève concerné.

Environ 0,2 % des élèves

Voyons les chiffres. Les données fournies par l’administration portent sur les sauts de classe effectués entre 2020-2021 et 2021-2022, ainsi que sur les quatre années précédentes. Elles ne tiennent compte que des élèves de l’enseignement ordinaire de plein exercice.

Que remarque-t-on ? D’abord, que l’avancement reste une pratique rare. De la première maternelle à la quatrième secondaire, elle n’a concerné en moyenne, chaque année, qu’entre 0,20 et 0,22 % des élèves.

Ils étaient 1 478 à sauter une classe entre 2020-2021 et 2021-2022, une proportion globale qui cache des réalités différentes en fonction du moment de scolarisation.

Le saut le plus fréquent s’opère entre la cinquième primaire et la première secondaire, malgré les difficultés administratives liées aux règles d’inscription et au passage du CEB. À la rentrée 2021-2022, ce fut la réalité de 550 enfants (1,04 % de l’effectif total des enfants en cinquième primaire). Le second scénario le plus suivi concerne le passage de la deuxième maternelle à la première année primaire (287 élèves il y a deux ans, soit 0,60 %). Le trio de tête se referme avec les 166 enfants qui sont passés de la première à la troisième primaire (0,32 %).

Les enfants à haut potentiel

Qui est concerné ? Les enfants à haut potentiel (détectés au moyen d’un test de précocité appelé WISC), auxquels un parcours classique ne convient parfois pas du tout. Si le contexte scolaire leur semble trop peu stimulant, ils peuvent réagir de différentes manières jusqu’à, parfois, se désinvestir totalement de ce qui se passe à l’école par ennui. Même si des pédagogies particulières sont possibles dans certaines écoles, le saut de classe constitue éventuellement une solution pour une partie d’entre eux.

Si les statistiques montrent qu’un tel avancement est moins rare à l’occasion du passage à un autre cycle (de maternelle à primaire ou de primaire à secondaire), c’est aussi parce que les spécialistes le conseillent car ils y voient une façon de faciliter cette transition.

“Faire preuve d’une maturité suffisante”

“Une telle mesure contraint l’enfant à s’adapter à un groupe d’élèves plus âgés, lit-on sur le site enseignement.be. Il doit alors faire preuve d’une maturité suffisante pour faire face aux nouvelles exigences intellectuelles et sociales. Il peut y avoir un grand écart au niveau du développement physique, affectif et émotionnel entre l’élève avancé et les autres élèves de sa classe. Pour que l’intégration se passe bien, on peut imaginer deux conditions de facilitation. D’une part, plusieurs enfants peuvent parfois effectuer en même temps leur démarche accélératrice et se retrouver ensemble dans une classe d’élèves plus âgés. D’autre part, il peut être avantageux de profiter du passage de l’enfant au cycle d’enseignement suivant, surtout lorsque celui-ci implique un changement d’école et la constitution d’un nouveau groupe d’amis de toute façon : l’impact socio-affectif de l’accélération pourrait alors s’en trouver atténué.”

Les témoignages que nous avons recueillis confirment en tout cas que ce n’est pas toujours une partie de plaisir et que, pour que la démarche tourne vraiment à l’avantage de l’élève, mieux vaut la préparer soigneusement avec l’ensemble des acteurs concernés.

”Elle a été très vite montrée du doigt”

Valentine (1) a deux filles. L’aînée, Justine (1), est née fin 2002. “Elle avait tendance à s’ennuyer en classe, se souvient sa maman. Quand elle est arrivée en troisième primaire, nous avons redemandé à l’école s’il y avait moyen de faire quelque chose : lui donner de quoi lire pendant que d’autres terminaient les exercices qu’elle faisait plus vite, lui demander de préparer un exposé ou lui permettre d’aider ses camarades. Bref, qu’elle ne passe pas son temps à regarder au plafond. On nous a répondu que c’était trop compliqué.”

Justine était une petite fille très angoissée, rapporte encore Valentine. Elle pensait beaucoup à la mort. À côté de cela, elle a lu très tôt et très facilement. “Pour comprendre son comportement singulier, le pédiatre nous avait déjà conseillé d’aller faire un test à son entrée en primaire. Celui-ci avait certifié sa précocité. Au départ, nous n’avons pas voulu faire autrement que les autres. Mais à un moment, il a fallu agir, on n’avait plus le choix. Justine n’allait pas bien. Alors nous avons opté pour lui faire sauter une classe.”

À la rentrée suivante, la petite fille avance donc de la troisième à la cinquième primaire. Mais les choses ne se passent pas bien. “Rien n’avait été préparé, ni avec elle ni avec sa nouvelle institutrice et ses nouveaux camarades de classe. Elle a très vite été montrée du doigt. Physiquement aussi, il y avait une grande différence entre elle et les autres.” Si tout se passe bien scolairement, socialement ça ne va pas. La fillette s’accrochera jusqu’en fin de sixième. “C’est le changement d’école au moment du passage en secondaire qui a tout arrangé. Là-bas, elle n’était plus la petite qui a sauté une classe, personne ne la connaissait, elle pouvait enfin s’épanouir telle qu’elle était.” Aujourd’hui, Justine a vingt ans et elle termine sa dernière année à Solvay.

(1) Prénoms d'emprunts.

”Je préfère ne pas parler de cette différence pour éviter les problèmes”

Juliette (1) est née mi-2005. C’est la fille cadette de Valentine (1). D’un caractère très différent de sa grande sœur Justine (1), elle a vécu, elle aussi, l’expérience de l’avancement scolaire. “Pour Juliette, c’est l’école qui nous a convoqués quand elle était en deuxième maternelle. D’après l’institutrice, elle n’était pas dans la bonne classe. On lui a donc fait faire des tests qui ont confirmé qu’elle pouvait passer en première primaire.”

Pour Juliette, ce passage a été progressif et bien préparé. “Elle est allée passer un demi-jour dans sa future classe, puis un jour par-ci par-là. Une élève de première a été désignée comme responsable pour l’aider à s’intégrer. Les profs aussi se sont investis lorsqu’elle a franchi le pas, en milieu d’année.”

Après des primaires et des secondaires sans accroc, la jeune fille se prépare à passer son bac international en Italie où elle est partie étudier pendant deux ans. Quand elle repense au parcours de Juliette et de sa sœur, Valentine ajoute qu’il ne faudrait pas croire que tout a été simple. Elle évoque notamment des tensions, des critiques, une forme de concurrence. “Quoi : ta fille a sauté une classe et elle ne sait même pas faire ceci ou cela ? Ce sont des choses qu’on a entendues.” Mais la famille a appris à relativiser. “Je préfère ne pas parler de cette différence pour éviter les problèmes.”

”C’est un garçon qui ne veut pas déranger. À la maison il pleurait parfois”

Constance (1) a quatre fils. C’est avec le troisième de la fratrie, Maxime (1), né en 2007, qu’elle a expérimenté le saut de classe. “Il était en quatrième primaire quand il a commencé à s’ennuyer. C’est un garçon qui ne veut pas déranger. À l’école, il n’en parlait pas. Mais cela a fini par sortir à la maison où il en pleurait parfois.”

La famille a l’expérience d’un aîné à haut potentiel, passé de l’enseignement francophone à l’enseignement flamand pour se restimuler. Elle prend donc contact avec l’institutrice pour évoquer la possibilité que Maxime soit précoce, lui aussi. “'Non, non', nous a dit cette dame, d’ailleurs très gentille, 'j’ai eu d’autres élèves HP mais Maxime, lui, ne perturbe pas la classe'.” Il ne perturbe pas mais cache son malaise.

La maman prend rendez-vous avec le centre PMS. Enfin reçu trois mois plus tard, Maxime est orienté vers un centre de dépistage qui conclura à sa précocité. “On pense alors à le faire passer en cinquième en cours d’année, mais il a tous ses amis en quatrième. Donc on renonce.”

Quand l’enfant arrive en cinquième primaire, à la rentrée suivante, il ne se plaint plus de rien. On pense le problème résolu. “C’est son instit qui nous a alertés : ça n’allait pas du tout, il s’ennuyait trop.” Pas moyen d’obtenir qu’on le fasse travailler davantage : on en revient dès lors à l’idée de monter d’une classe.

“Après les vacances de Toussaint, mon fils est donc passé en sixième primaire. Mais l’histoire ne s’arrête pas là… Maxime, qui s’ennuyait apparemment toujours, est arrivé avec une autre demande : passer en sixième primaire en néerlandais !” Une école de Leuven l’a accueilli et a tout mis en place pour lui apprendre la langue dont il ne connaissait pas un mot. “Franchement, on ne pensait pas que ça puisse marcher et pourtant si. Maxime s’est fait de nouveaux amis et il a continué toute sa scolarité en Flandre.”

À seize ans, il est en rhéto “math-sciences fortes” en néerlandais. Son principal défi reste émotionnel. Et sa maman, qui souhaite rester la plus discrète possible concernant le potentiel de son fils, parle toujours, même avec le recul, de “parcours du combattant”.

