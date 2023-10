Attentat à Bruxelles : voici pourquoi les établissements scolaires restent ouverts ce mardi

Depuis l’annonce du passage au niveau 4 de la menace terroriste en Région de Bruxelles-Capitale et au niveau 3 dans le reste de la Belgique, la ministre de l’Education, Caroline Désir (PS) et le ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet (MR), sont en contact permanent avec les interlocuteurs qui participent aux réunions de coordination du Centre de crise. “En effet, ont-ils précisé dans une circulaire envoyée aux écoles, il ne revient pas à la Fédération Wallonie-Bruxelles de procéder à l’évaluation de cette menace et de déterminer les éventuelles mesures à prendre.”