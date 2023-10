Comment le conflit israélo-palestinien est-il traité dans les classes ? Un nouvel outil pédagogique est disponible pour les enseignants dès ce lundi

Comment des informations, sources de potentielles frictions, sont-elles abordées dans les établissements scolaires ? Il n’y a pas de généralité.

Dans cette autre école, toujours à Bruxelles, des débats sont régulièrement organisés sur des thèmes divers avec des intervenants extérieurs. Ce lundi justement, la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib (MR), y était face aux élèves dans le cadre de la journée des Nations Unies. Évidemment, le conflit s’est invité dans la discussion. L’occasion pour la ministre de contrer quelques fake news et d’insister sur l’importance de bonnes sources d’information.

Dans ce troisième établissement contacté, toujours bruxellois, aucune question d’aucune sorte n’émerge et les cours ont lieu comme d’habitude.

Quelques grandes tendances semblent néanmoins collectives.

”Tous les enseignants ne sont pas experts”

Dans l’enseignement libre, l’éducation à la philosophie et à la citoyenneté, transversale, apparaît dans différents cours. “Face aux sujets d’actualité auxquels sont confrontés les élèves, l’idée n’est évidemment pas de prendre position, mais d’apprendre à poser des questions, à se connaître soi et les autres, à débattre, à confronter des idées, explique Arnaud Michel, responsable de la communication du Segec. Cela se passe différemment d’une école à l’autre, les sensibilités divergent en fonction des contextes. Ce sont les équipes éducatives qui connaissent le mieux leurs élèves et savent ce qu’il convient de faire. Certaines écoles organisent par exemple des temps de dialogue où peuvent atterrir des sujets comme la violence au Proche-Orient. À la fois, tous les enseignants ne sont pas experts en géopolitique…”

Il y a deux semaines, Hélène Caels évoquait la difficulté des enseignants de philosophie et citoyenneté, branche qui fait l’objet d’une période de cours par semaine en tant que telle dans l’enseignement officiel, devant le peu de temps qui leur est donné pour traiter toutes les questions un peu chaudes. “Les autres enseignants ont tendance à renvoyer tout cela chez nous”, témoignait l’enseignante.

”Réfléchir avec la raison, pas la passion”

Recontactée ce lundi, elle complète. “La violence au Proche-Orient est en effet un de ces sujets d’actualité qui déchaîne les passions et peut cliver très fort dans certaines classes.” Le premier objectif de l’enseignante consiste, comme dans l’exemple ci-dessus, à contextualiser les événements dans une perspective historique, en se basant uniquement sur les faits.

“Le but est d’apprendre aux élèves, malgré les événements et leurs conséquences atroces, à prendre du recul et à réfléchir avec la raison, pas la passion.” Pour la prof, ce cadre seul permet d’apprendre à écouter et de sortir d’un schéma classique où les jeunes essaient de se convaincre les uns les autres. “Mais cela demande un investissement et, donc, oblige de se détacher du programme prévu voire de trouver du temps supplémentaire si les circonstances le demandent.”

La plupart des enseignants sont cependant démunis face aux questions, surtout dans un contexte anxiogène comme aujourd’hui et ce, à la fois sur le fond et sur la manière de traiter ces questions qui peuvent fâcher. “Les enseignants se sentent bien sûr concernés par ce qui se passe, rapporte Joseph Thonon, président communautaire de la CGSP-Enseignement. Ils ont très peur de choquer les uns ou les autres, ils font très attention aux mots qu’ils utilisent.” Pas impossible non plus que certains évitent d’aborder des thèmes qui pourraient dégénérer. “C’est vrai, il y a une forme d’autocensure”, confirme le responsable syndical. Surtout en l’absence d’un support pédagogique adéquat.

Une fiche disponible gratuitement

Du neuf, justement, à ce propos. “Enabel, l’Agence fédérale de développement produit ponctuellement des outils pédagogiques, notamment à l’attention des enseignants, en première ligne pour accueillir les questions et les émotions de leurs élèves face à certains faits d’actualité, précise-t-on au cabinet de la ministre de l’Éducation, Caroline Désir (PS). Une nouvelle fiche a été demandée sur le conflit actuel au Proche-Orient.”

“La fiche consacrée au conflit israélo-palestinien sera mise en ligne ce lundi, en fin de journée, annonce Isabelle Van Wesel, responsable pédagogique chez Enabel. Elle sera disponible gratuitement pour tous sur le site des questions vives.”

L’outil est constitué de deux grandes parties, comme les autres fiches thématiques. D’abord, des informations vérifiées et validées sur les faits concernés. Ensuite, des pistes de réflexion pour prolonger la discussion. Au-delà de ces informations, deux autres capsules peuvent également être utiles aux échanges. Ces capsules portent sur la gestion des émotions et sur l’animation d’un débat démocratique.