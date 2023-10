Conflit israélo-palestinien: dans les écoles, “les ambassadeurs de nuance sont plus importants que jamais”

En quoi consiste l’accompagnement des élèves embarqués dans votre projet ?

Chaque année, nous rassemblons des élèves de trois ou quatre écoles secondaires très différentes de Bruxelles. C’est un travail de longue haleine. Nous veillons en premier lieu à ce qu’ils apprennent à se connaître. Après, on leur donne des précisions historiques et géographiques sur ce conflit dont ils ne connaissent souvent pas grand-chose. Ensuite, un travail est réalisé sur les stéréotypes (antisémitisme, islamophobie, racisme, droits humains) et leur impact sur la culture du conflit, ainsi que sur les deux narratifs en présence : ce que se racontent les juifs et les Israéliens, et ce que se racontent les Palestiniens et les musulmans. Deux discours tout à fait opposés. Tout est décortiqué. En toute fin de processus, on amène les élèves sur place où ils ont l’occasion de s’entretenir avec de nombreux interlocuteurs, dont des jeunes de leur âge, en Israël et en Palestine. Je vous assure, ils en reviennent changés. Chaque expérience fait l’objet de supports (film, podcast, écrit,…) Ce matériel sert de base aux interventions des élèves qui, une fois en rhéto, vont dans d’autres écoles partager leur expérience, après avoir été accompagnés et formés notamment à la prise de parole. Ils deviennent alors des "ambassadeurs de nuance" pour créer le Bruxelles de demain.

Quand a eu lieu le dernier voyage ?

En octobre de l’année passée.

Les ambassadeurs de nuance tournent-ils toujours dans les écoles en ce moment ?

Leur coordinatrice confirme que les ambassadrices et ambassadeurs de nuance continuent leurs interventions. Selon nous, leur travail est plus important que jamais ! Par contre, le prochain voyage que nous sommes en train de préparer, le huitième, devra certainement être reporté. Les parents paniquent, je peux les comprendre.

Après les élèves, vous vous êtes également lancée dans la formation d’enseignants. Là aussi, ça continue ?

Nous sommes partis avec un groupe d’enseignants en février 2022. On a notamment visité l’un des kibboutz qui a été attaqué il y a dix jours, à la frontière avec Gaza… Ce voyage était un peu particulier. Il devait servir de travail préparatoire à la création d’un certificat universitaire justement consacré aux complexités de ce conflit, à l’attention d’adultes. Des réunions ont lieu en ce moment pour voir ce qu’on peut encore faire…