Des classes moins remplies que d’habitude, au lendemain de l’attentat à Bruxelles

La plupart des élèves ont donc repris le chemin de leur classe, mais pas tous. “Dans la crèche où j’ai conduit mon fils, à Bruxelles, il n’y avait que cinq bébés”, rapporte une maman.

”Nous avons annulé toutes nos activités extérieures”

Dans les écoles maternelles et primaires de la capitale aussi, certaines classes sont moins remplies que d’habitude. “Nous avons beaucoup plus d’absents, rapporte Frédéric Schepens, le directeur de l’école primaire Notre-Dame Immaculée à Evere. Nous avons également annulé toutes nos activités extérieures.” Dans son établissement, il explique que des procédures de sécurité plus pointues que d’habitude sont appliquées. “Après, plaisante-t-il, notre école est déjà difficile d’accès en temps normal…”

”Restés chez eux à cause de l’actualité”

À l’école secondaire Sainte-Marie, à Saint-Gilles, quelques élèves ne sont pas là non plus. “Plusieurs d’entre eux sont restés chez eux à cause de l’actualité, explique Maria Abecasis qui la dirige. Mais ils sont minoritaires. Il faut dire qu’une partie de l’école est dispensée de cours aujourd’hui car nous sommes en conseils de classe.” Concernant les mesures de sécurité, la directrice évoque les contrôles renforcés à l’entrée et quelques portes de plus que d’habitude fermées à clef. En outre, seules les personnes extérieures à l’école qui ont un rendez-vous sont autorisées à entrer. Les présences extérieures sont limitées. Des sorties hors des murs sont prévues dans les jours qui viennent. “J’ignore encore s’il va falloir les annuler, dit-elle. Une telle consigne n’a été donnée que pour aujourd’hui. Je suis donc en attente…”

La Libre devait accueillir un groupe d’élèves de secondaire, dans le cadre de la semaine de l’éducation aux médias. L’école a annulé. C’est aussi le cas dans d’autres rédactions.

”Nous reportons la réunion des parents”

D’autres prennent davantage encore les devants. Comme l’Athénée des Pagodes, à Bruxelles. “Suite à l’actualité et au niveau d’alerte 4 décrété à Bruxelles, nous reportons la réunion des parents qui devait avoir lieu ce jeudi 19 octobre au jeudi 9 novembre”, a annoncé la direction via la plateforme Smartschool dès ce mercredi matin.

En dehors de la capitale, cette journée ressemble plus à toutes les autres. “Nous avons un peu parlé de l’attentat, raconte Isabelle Chrispreels, directrice de l’école fondamentale Saint-Léon à La Hulpe. C’est parce qu’un de nos petits élèves était au stade et que ses copains le savaient. Il a pu les rassurer, ce matin.” Ici, la prudence est toutefois de mise depuis les attentats. “Nous avons gardé des habitudes prises à l’époque, confie-t-elle encore. Les deux portes principales sont fermées à clef. Il n’y a plus moyen d’entrer dans le bâtiment sans se signaler.”

La VUB et les écoles officielles flamandes

Dans l’enseignement supérieur, des mesures de sécurité supplémentaires sont appliquées sur le campus bruxellois de l’ULB tandis que la VUB, elle, a organisé l’ensemble de ses cours à distance.

Toutes les écoles européennes ont également fermé leurs portes.

Côté flamand, enfin, c’était aussi le cas des écoles officielles (du réseau Go !) situées à Bruxelles, en dépit de l’avis du ministre de tutelle Ben Weyts (N-VA) qui ne voit aucune raison de fermer les écoles à l’intérieur ou à l’extérieur de Bruxelles. “Quand on connaît l’impact d’une fermeture généralisée des écoles, avant tout pour nos enfants eux-mêmes, on sait que c’est vraiment le dernier recours”, a-t-il déclaré.