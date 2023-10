Le calme régnait au centre de crise : “Nous avons gardé la tête froide mais on avait tous en tête le souvenir des attentats à Bruxelles”

Alexander De Croo est présent aux côtés de Vincent Van Quickenborne (ministre de la Justice, Open VLD), d’Annelies Verlinden (ministre de l’Intérieur, CD&V), de Ludivine Dedonder (ministre de la Défense, PS) et de Nicole de Moor (secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, CD&V). Leurs plus proches collaborateurs les rejoignent au centre de crise, les chefs de cabinets, les porte-paroles… Ils vont passer la nuit à suivre l’évolution de la traque du meurtrier, en fuite dans les rues de la capitale.

”On n’a pas dormi, explique l’un des ministres au cœur de ce dispositif sécuritaire. En apprenant les infos, je me suis dit, 'Ce n’est pas possible'… Ce gouvernement a tellement enchaîné les crises que nous avons gardé la tête froide. Mais on avait tous le souvenir des attentats à Bruxelles en 2016. Beaucoup de gens autour de la table étaient d’ailleurs déjà présents lors des attentats. Le scénario était similaire.”

Autour de la grande table rectangulaire du centre de crise national, les réunions s’enchaînent. Le premier problème à trancher rapidement est celui du stade. Peut-on, oui ou non, en laisser sortir les supporters ? Un peu avant minuit, la décision est prise : les tribunes peuvent être vidées.

”Tout le monde pouvait y passer”

Plus tard dans la nuit, les ministres suivent en temps réel les préparatifs en vue d’une perquisition au domicile du meurtrier. “Quand ils ont lancé la perquis, on était en direct par téléphone avec un gestionnaire de l’opération, explique un membre du centre de crise. On entendait vraiment leurs avancées, leurs difficultés pour sécuriser les lieux. On était en live. C’était compliqué car il s’agissait d’un immeuble (donc avec d’autres habitants présents potentiellement, NdlR) et car l’individu était lourdement armé. On ne pouvait pas rentrer comme cela en 5 minutes. Avec un fusil d’assaut en sa possession, tout le monde pouvait y passer… Il fallait aussi sécuriser l’arrière de l’immeuble.” Finalement, les troupes spéciales rentrent dans l’immeuble mais ne trouvent pas Abdesalem L.

Rue Ducale, les services de sécurité continuent à avancer sur les autres pistes à leur disposition, échangeant immédiatement toute nouvelle information crédible en leur possession. Commence alors une réunion qui associe uniquement les membres du gouvernement De Croo impliqués dans les questions de sécurité. Un peu avant 4 heures du matin, sur la base des analyses de l’Ocam, l'alerte pour Bruxelles est maintenue à son niveau plus élevé – le niveau 4. La menace terroriste était encore maximale…

