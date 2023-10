"C'est de la folie. Où va-t-on ? Est-on condamné à mort parce qu'on est suédois", s'interroge Gunnar O. qui regarde en boucle sur son portable la vidéo d'un homme en veste fluo orange tirant sur trois de ses compatriotes, lundi soir à Bruxelles. Assis sur un banc à Lilla Malmö, au sud de la Suède, ce sexagénaire a de la peine à contenir son émotion et son inquiétude. "Je suis pourtant dans une ville habituée à la guerre entre les bandes et aux violences mortelles. Mais qu'on devienne des cibles de tueurs à l'étranger car on porte les couleurs de la Suède, c'est très grave et dangereux", dit-il.

Sur la télé d’un café environnant, des clients suivent l’intervention devant la presse du Premier ministre conservateur choqué par cet attentat. Certes, les autorités s’attendaient ces derniers mois à de possibles attaques contre les intérêts suédois à la suite d’autodafés du Coran à Stockholm au début de l’été qui avaient provoqué de vives protestations dans le monde musulman.

À lire aussi

Cible prioritaire

Le royaume scandinave est devenu une "cible prioritaire" des terroristes, avait mis en garde le 17 août le service de renseignement suédois (Säpo) qui avait relevé le niveau d'alerte terroriste à 4 sur une échelle de 5 dans le sillage des diverses profanations du Coran autorisées par la police. "La menace d'attentats persistera pendant longtemps" dans le pays avait averti Charlotte von Essen, la cheffe de la Säpo, ne s'attendant pas néanmoins à des attaques à l'étranger.

"Tout indique qu'il s'agit d'une attaque terroriste visant la Suède et les Suédois", selon le chef du gouvernement, affirmant que "nous ne plierons pas devant le terrorisme. Nous devons protéger notre société démocratique ouverte et défendre nos propres valeurs". "Nous vivons une époque sombre et dangereuse. La Suède et ses intérêts n'ont jamais été aussi menacés", reconnaît-il, ajoutant que "l'heure est à plus de sécurité, à plus de prudence, à plus de vigilance. Nous ne devons tout simplement pas être naïfs". D'autant que l'assaillant présumé avait "séjourné occasionnellement en Suède, mais n'était pas dans les fichiers de la police", souligne-t-il.

Néanmoins M. Kristersson "ne (veut) pas que les Suédois cachent qu'ils sont suédois", car ce serait "céder à la peur et plier genou devant le terrorisme". "Les Suédois doivent être fiers de porter les couleurs du drapeau suédois à l'étranger", affirme-t-il alors que les ambassades de Suède à l'étranger appellent leurs ressortissants à "faire preuve de prudence et de vigilance accrues". Pour le chef du gouvernement de Stockholm, il est clair que "la Suède et l'UE doivent un meilleur contrôle avec leurs frontières […] et les individus dangereux, qui ne sont pas des ressortissants suédois, doivent être expulsés immédiatement."

À lire aussi

Protéger les frontières

Mardi soir, les dirigeants de l'UE devaient se réunir en visioconférence sur la situation au Proche-Orient, où l'attentat de Bruxelles serait probablement évoqué. À cet effet, M. Kristersson a un "message clair" à ses homologues. "La conclusion commune à l'heure actuelle est que les frontières de l'Europe doivent être protégées. Car si nous n'avons pas de contrôle, si vous pouvez entrer en Europe et passer librement entre les frontières, alors la situation sera dangereuse". "Sans contrôle aux frontières extérieures de l'Europe, nous ne pouvons pas avoir de libre circulation en Europe", martèle-t-il lors de sa conférence de presse.

Cet attentat n'a pas surpris des analystes à l'instar de Magnus Ranstorp, chercheur en terrorisme. "Je suis consterné, mais pas particulièrement surpris, car l'attention est portée depuis quelques mois sur la Suède et les Suédois en raison de toutes les menaces terroristes qui ont suivi les autodafés du Coran", confie-t-il à la radio de SVT, notant que "cinq ou six organisations terroristes ont proféré des menaces spécifiques contre la Suède".