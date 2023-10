"Pour garantir l'égalité des chances entre élèves", le dispositif de cantine gratuite est renforcé dans les écoles francophones défavorisées

Autre chiffre déjà connu précédemment : entre 10 et 20 % des enfants arrivent à l’école sans avoir pris de petit-déjeuner.

Bien sûr, cette situation a des conséquences à la fois pour leur santé et pour leur scolarité.

Le texte validé ce mercredi, à l’initiative de Frédéric Daerden (PS), notamment ministre du Budget et de l’Égalité des chances en Fédération Wallonie-Bruxelles, vise à pérenniser une aide proposée jusqu’ici par l’intermédiaire d’appels à projets successifs. Concrètement, il propose un service de repas gratuits dans les écoles ayant un indice socio-économique se situant entre 1 et 5 (1), tant en maternelle qu’en primaire dans l’enseignement ordinaire. L’enseignement fondamental spécialisé est également concerné.

À lire aussi

La "taxe tartine" sera interdite

Le financement sera octroyé aux pouvoirs organisateurs des écoles ou implantations visées pour une période de cinq ans, à concurrence d’un forfait de 3,7 euros par repas complet. Le décret prévoit en outre que les écoles pourront valoriser, à raison de 40 euros annuels par élève concerné, l’achat de matériel ou des dépenses de personnel rendus nécessaires par la mise en place de ces repas gratuits. Enveloppe globale : 21,4 millions d’euros. “Un montant qui pourrait évoluer lors de prochains budgets ou sous d’autres gouvernements”, a laissé entendre le ministre Daerden.

Attention. En contrepartie, les écoles sont tenues de respecter plusieurs obligations. Par exemple, promouvoir une alimentation locale, saine et équilibrée en ayant recours à un maximum de produits issus de l’agriculture biologique. Ou, encore, mettre en œuvre au minimum quatre nouvelles actions en lien avec l’alimentation durable. Très important : il leur sera désormais interdit de faire payer la surveillance du repas de midi par les parents (la fameuse “taxe tartine”), ni aucun autre supplément si elles décident de proposer des repas dont le coût serait supérieur. Ce sera alors à leur charge.

Le décret entre en vigueur le 1er janvier prochain. Il fera l’objet d’une évaluation après cinq ans de fonctionnement. Les candidatures pour l’année scolaire 2024-2025 pourront être introduites jusqu’au 15 mai 2024.

Voilà pour la théorie qui, globalement, réjouit tout le monde. Quelques interrogations se font néanmoins entendre.

À lire aussi

Il reste des questions en suspens

La Ligue des familles a soigneusement étudié le projet qu’elle salue dans l’ensemble comme “une avancée importante”. Mais elle dénonce surtout l’absence d’indexation automatique des montants des dotations, en particulier dans le contexte inflationniste actuel. “Les écoles, explique Merlin Gevers (service d’études de La Ligue), risquent de devoir continuer à organiser des repas gratuits d’année en année, alors que les coûts de l’achat des matières premières vont augmenter et que les salaires du personnel engagé vont être indexés, mais que les subsides alloués ne suivront pas.”

Selon lui, cela comporte trois risques. Certaines vont devoir renoncer au service devenu trop cher. D’autres risquent d’être tentées de demander un complément financier aux familles. En outre, il y a un risque de réduire la qualité des repas si le budget devient insuffisant.

D’autres interrogations émergent par ailleurs. Pourquoi le dispositif mis en place jusqu’ici n’a-t-il pas été évalué avant de définir celui-ci ? Les repas gratuits pourraient-ils attirer plus d’écoliers à la cantine et, par là, faire exploser les frais de surveillance ? Comment atteindre les enfants défavorisés qui ne sont pas scolarisés dans des écoles à indices socio-économiques faibles ? Ou, encore, comment assurer l’équité entre élèves si la démarche des écoles est volontaire ? Ces questions restent en suspens.

De quoi se mêle l’école ?

Mais de quoi se mêle l’école, se sont enfin étonnés certains. La période du repas de midi n’est effectivement pas comprise dans le temps scolaire. Dans son avis sur le texte, le Conseil d’État s’était d’ailleurs demandé la même chose. La réponse de Frédéric Daerden est très claire. “L’augmentation de la pauvreté a évidemment des répercussions au niveau scolaire, a-t-il expliqué, car les enfants qui n’ont pas accès à une alimentation suffisante et saine n’ont pas l’énergie nécessaire pour se concentrer pendant les heures de cours. Sur le terrain, les professeurs constatent trop souvent que des enfants s’endorment en classe, notamment parce qu’ils ne sont pas suffisamment bien nourris.” Et d’ajouter qu’il est nécessaire de "garantir au mieux l’égalité des chances entre élèves" dans la mise en œuvre du service public de l’enseignement. “La mesure ici en cause se prête précisément à un traitement différencié.”

- > (1) En tout, les écoles sont classées en 20 catégories représentant chacune 5 % de l’effectif global. L’indice socio-économique de chacune est calculé sur base des sept variables caractérisant les ménages des élèves qui la fréquentent ou son secteur statistique (parmi ces variables, citons entre autres les revenus, les niveaux de diplômes ou le taux de chômage). Les catégories de 1 à 5 sont les seules à pouvoir bénéficier d’un encadrement différencié, autrement dit de budgets de soutien supplémentaires, comme l’initiative votée ce jour.