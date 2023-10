Le cours de philo et citoyenneté peine à s’affirmer à Bruxelles : "C'est pourtant nécessaire vu le contexte actuel"

”Ils en auraient tant besoin”

La philo et citoyenneté a sept ans. À l’occasion de cet anniversaire, un collectif a regretté dans La Libre que le projet d’en imposer deux heures par semaine – au lieu de laisser les élèves choisir – soit au frigo. “Devant la montée de l’extrême-droite, des discours de haine, des attaques à l’encontre de la démocratie et des fake news de toutes sortes, les cinquante minutes par semaine ne nous permettent pas d’accompagner adéquatement les élèves et de leur proposer l’acquisition d’outils philosophiques dont ils auraient tant besoin”, soupirait Hélène Caels, en charge d’un CPC depuis sa création. C’était quinze jours avant l’attentat perpétré cette semaine à Bruxelles.

Si on ne change rien, comment évolue la fréquentation de cette deuxième heure au choix ? La ministre de l’Éducation, Caroline Désir (PS) vient de transmettre les tout derniers chiffres à la députée Caroline Cassart-Mailleux (MR) qui l’interrogeait par écrit. Ces chiffres confirment les tendances à l’œuvre depuis plusieurs années.

Quatrième choix en primaire, troisième en secondaire

Dans l’ensemble des écoles primaires francophones, le CPC constitue aujourd’hui la 4e option philosophique la plus fréquentée avec 20,5 % des élèves (derrière les 30,6 % de la religion catholique, 23 % de la religion islamique et 21,7 % de la morale). En secondaire, il représente le 3e choix avec 21 % d’inscrits (alors que 34,5 % des élèves optent pour la morale et 25 % pour la religion islamique, les autres religions concernant moins de monde).

Mais un coup d’œil aux tableaux suffit pour voir que la situation est différente d’une région à l’autre. L’année passée, en primaire, la deuxième heure de CPC rassemblait plus de 22 % des élèves en Wallonie (pour seulement 5,6 % six ans plus tôt) et 14,4 % à Bruxelles (pour 9,4 % en 2016-2017). En secondaire, cette option était choisie par 24,4 % d’élèves dans les écoles wallonnes en 2022-2023 (pour moins de 2 % en 2017-2018). Le secondaire bruxellois stagne par contre depuis le début avec un taux oscillant entre 10,5 et 12 %. Le CPC augmente donc progressivement sa "part de marché”, mais très lentement et pas partout.

Au détriment de la morale et de la religion catholique

Où récupère-t-il des adeptes ? “De façon générale, si la philosophie et la citoyenneté avancent un peu, c’est au détriment de la morale, qui reste toutefois très demandée en Wallonie, et de la religion catholique : toutes deux ont tendance à reculer, constate Caroline Sägesser, chargée de recherches au sein du secteur socio-politique du Crisp. Intuitivement, on peut se dire que les familles concernées sont plutôt belges depuis plusieurs générations.”

Concernant la spécificité bruxelloise, elle ajoute : “À Bruxelles, la majorité des élèves sont musulmans. C’est un élément à considérer lorsqu’on réfléchit à imposer deux heures de CPC et à sortir les religions et la morale de la grille obligatoire”.

Si ce débat est éteint, à ce stade, il n’en va pas de même des questions qu’il sous-tend. “Si les religions ne sont plus abordées à l’école, où le seront-elles, demande encore la spécialiste. Les élèves qui veulent suivre la religion catholique pourraient passer dans l’enseignement libre, mais les autres ? Les écoles confessionnelles se multiplieront-elles ? Ou ces sujets seront-ils relégués dans la sphère privée ou sur Internet, avec tous les risques que cela pourrait comporter quant à leur contenu ?”

Autre élément à prendre en compte : la lutte contre le radicalisme. “Qu’est-ce qui est pédagogiquement le plus efficace pour aborder les faits religieux et philosophiques, interroge encore Caroline Sägesser. Un enseignant tout à fait neutre avec du contenu désincarné, ou un membre de la communauté à laquelle appartient l’élève bien formé ?”

L’actualité récente a montré combien des lieux de parole et d’échange sont nécessaires. Mais lesquels ? Et à quel prix, pourrait-on ajouter, vu le coût d’un tel dispositif à choix multiples et les difficultés d’organisation qui y sont liées. Bref, le sujet reste très délicat.