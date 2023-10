Pourquoi ce décret wallon viole la Constitution

C’est la cour du travail de Liège qui l’avait sollicité en 2022 dans le cadre d’un litige concernant l’application du plafond de rémunération pour les administrateurs publics au sud du pays après le scandale Publifin. En effet, il apparaissait que de nombreux mandataires publics touchaient des montants très (trop ?) importants.

La cour du travail de Liège a sollicité la Cour pour une affaire qui concerne l’ancien patron de Liège Airport, Luc Partoune, qui devait lui aussi réduire sa rémunération, afin de l’ajuster au plafond de rémunération de 245 000 euros annuel.

Luc Partoune avait introduit une action contre l’aéroport devant le tribunal du travail de Liège afin de s’opposer à l’application du plafond.

Devant la justice

Son action avait été jugée non fondée en 2020, mais il avait fait appel. En mars 2022, la justice avait à nouveau rejeté tous les moyens soulevés par le plaignant, à l'exception de la violation du droit de propriété à propos duquel elle avait posé deux questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle. "Les dispositions en cause poursuivent un objectif d'intérêt général légitime, à savoir le renforcement de la confiance entre l'autorité publique et le citoyen et la garantie de la bonne gouvernance et de la bonne gestion des deniers publics", admet cette dernière.

Néanmoins, si cet objectif peut justifier le principe d'un plafond, "il ne justifie en revanche pas le fait que, par une période transitoire de seulement un mois et demi, il soit touché à un des éléments fondamentaux de contrats de travail de droit privé en cours".