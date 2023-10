Grâce à une interview donnée à la télévision tunisienne, on en sait un peu plus sur le passé d’Abdesalem Lassoued. Et le moins que l’on puisse écrire, c’est qu’il n’était pas un enfant de cœur.

À lire aussi

Nos confrères de Sudinfo ont fait traduire les propos de ses parents. “Il n’était pas très doué à l’école. Il a arrêté au niveau de la cinquième primaire et a commencé à travailler sur les marchés”, commentent-ils eux qui n’étaient pas si étonnés que leur fils ait pu commettre un tel acte : “Il s’énervait pour un rien. Il lui arrivait de frapper les gens”.

Après son parcours scolaire très écourté, il a vécu de petits délits. Et ensuite, les ennuis avec la justice ont commencé : “Il a été condamné pour tentative de meurtre à 26 ans et 8 mois de prison en Tunisie”, informent ses parents. Il n’a purgé que dix ans de sa peine avant de fuir sur une embarcation de réfugiés et de débarquer en Italie. C’est là qu’il a travaillé en noir avant de demander l’asile en Suède puis en Norvège.

À lire aussi

Sur le plateau de l’émission, son père apportait une information qui en disait long sur la mentalité de son fils : “Tout petit, déjà, il me demandait si je serais fier de lui s’il mourait en martyr”.

Enfin, d’après nos confrères de Sudinfo, les parents n’étaient pas choqués de ce qu’il s’est passé le 16 octobre dans le centre de Bruxelles. Pour eux, leur fils n’a fait que de tuer “des mécréants”. Sa mère ajoutant : “Il a été très choqué par les corans brûlés en Suède”.

Les parents et d’autres membres de la famille ont été et sont encore interrogés par les autorités tunisiennes.