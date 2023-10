L’enseignement supérieur accueille ses futurs étudiants pendant les vacances de Toussaint: voici le programme

L’ULiège propose une matinée de découverte de ses facultés et de son campus du Sart-Tilman, ce samedi. De 8h30 à 14h, il sera possible aux élèves de 5e et de 6e secondaire, ainsi qu’à leurs parents, de rencontrer étudiants et professeurs sur place.

L’UCLouvain invite à vivre une journée “comme un étudiant” dans le cadre des cours ouverts proposés sur ses campus de Saint-Louis Bruxelles et à la Fucam (du 23/10 au 31/10), ainsi qu’à Louvain-la-Neuve (où des visites de campus sont organisées les deux jeudis), Woluwé et Charleroi (la semaine suivante). La liste des cours accessibles se trouve sur le site internet des différentes facultés. Pour ceux qui hésitent entre plusieurs filières, des ateliers d’orientation sont organisés par le Centre d’information et d’orientation.

Diverses possibilités sont également prévues à l’UNamur. De ce lundi 23 au vendredi 27 octobre, certains cours de première année sont ouverts au public. L’accès est gratuit et aucune inscription préalable n’est requise. Des conseillers sont en outre à disposition, pour faire le point sur son choix d’études. Info études propose également un atelier d’orientation.

Pendant ce temps à l’UMons, toujours du 23 au 27 octobre, les cours sont également ouverts sur les campus de Mons et de Charleroi. Une nouvelle activité est au programme : il s’agit d’un débriefing express, le vendredi après-midi. Au programme : un bilan de cette première expérience en tant qu’étudiant universitaire, de ses intérêts et de ses compétences, la découverte des secteurs professionnels et des conseils et autres outils.

L’ULB ne prévoit rien à Bruxelles, pour l’instant. Des cours ouverts des enseignements conjoints ULB-UMons sont toutefois programmés sur le CampusUCharleroi (sciences humaines et sociales, sciences de l’ingénieur et sciences biologiques), la première semaine du congé de Toussaint. Le mercredi 25, une matinée spéciale découverte du bachelier en sciences de l’ingénieur est notamment à l’agenda. À mentionner aussi, dès le lundi 23 en matinée, un atelier d’orientation “Infor-études ULB-Charleroi”.

Plusieurs hautes écoles ont prévu d’ouvrir leurs portes, elles aussi. C’est notamment le cas de l’Henallux sur plusieurs de ses sites (Arlon, Bastogne, Namur, etc).

Le site d’Infor Jeunes publie la liste de toutes les hautes écoles francophones et une description détaillée de l’enseignement supérieur.