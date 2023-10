Non-extradition d’Abdesalem Lassoued : Hadja Lahbib rejette toute erreur des Affaires étrangères

Actuellement en mission économique en Australie, la ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, Hadja Lahbib, a accepté de répondre à nos questions. Et elle rejette toute responsabilité de la part du SPF Affaires étrangères. “Depuis 2017, la justice tunisienne et la justice belge ont un canal direct de communication”, déclare-t-elle d’emblée.

Selon la libérale, le SPF Justice a reçu la demande d’extradition le 15 août 2022. Les Affaires étrangères ont aussi reçu, par “courtoisie” et à titre d’information, la demande d’extradition, le 23 août 2022, selon Hadja Lahbib. Les Affaires étrangères ont quand même transmis la demande dans les trois jours à la Justice.

D’après Hadja Lahbib, les Affaires étrangères n’ont pas à vérifier si la Justice répond favorablement à une demande d’extradition. “Nous ne sommes pas un gendarme”, appuie-t-elle.