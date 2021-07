"C’est une course contre la montre pour accueillir les élèves à la rentrée": les inondations ont semé le trouble dans les écoles sinistrées

Les inondations de la semaine passée n’ont pas épargné les établissements scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Lundi, la ministre de l’Enseignement Caroline Désir et le ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet se sont rendus à l’Institut Saint-Roch à Theux, à l’athénée royal de Pepinster et à l’école Duc de Marlborough de Dolhain-Limbourg pour constater l’étendue des dégâts.

"C’est à présent une course contre la montre pour pouvoir accueillir les élèves de ces écoles à la rentrée. Il faut maintenant réparer, reconstruire et se relever… Avec le ministre des Bâtiments scolaires Frédéric Daerden et l’ensemble du gouvernement nous sommes en train d’identifier les actions immédiates et les moyens que nous pourrons déployer d’urgence pour les soutenir", a déclaré Caroline Désir après sa visite.

De nombreux bâtiments du pouvoir organisateur WBE sont touchés à des niveaux de gravité variables : certains necessitent du nettoyage et du rachat de matériel et d’autres rencontrent des problèmes de stabilité des bâtiments. Du côté du réseau libre, aucun relevé des dégâts n’a encore pu être réalisé. Dans l’enseignement officiel (CECP et CEPEONS), les informations arrivent au compte-gouttes auprès du ministre des Bâtiments scolaires Frédéric Daerden. À ce stade, quatre écoles ont fait savoir qu’elles étaient fortement touchées et que la rentrée de septembre pouvait être remise en cause.

L’Institut Saint-Jean Baptiste à Wavre (réseau libre) fait partie des écoles qui ont subi des dégâts. "Le hall des sports, le réfectoire et le local à archives, où sont entreposés les travaux des élèves et les journaux de classe, ont été inondés. Une table de mixage et une sono ont également pris l’eau", déplore Céline Goffin, enseignante. La section primaire de l’école a elle aussi subi des dégâts. "Des classes ont été inondées et toute la cour a été sous eau", précise-t-elle.

Heureusement, l’école a pu compter sur le soutien d’anciens élèves, de parents et de bénévoles.

"On a appelé à l’aide via les réseaux sociaux et on a pu profiter du soutien de volontaires grâce à un numéro de téléphone mis en place par la Ville de Wavre. Une quarantaine de personnes sont venues nous aider et en cinq heures, on avait terminé de déblayer."

© AP