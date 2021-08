Avec ou sans masque ? En présentiel ou pas ? Voici à quoi pourrait ressembler la rentrée scolaire dans le supérieur

C’est en tout cas l’objectif affiché par la ministre de l’Enseignement Supérieur Valérie Glatigny (MR) depuis juin dernier et confirmé par son cabinet en ce mois d’août. Une réunion avec les experts sanitaires et les acteurs de l’enseignement supérieur fixée le 25 août, soit un peu plus de deux semaines avant la rentrée académique, devrait confirmer cette volonté.

"Notre priorité est la reprise à 100 % des apprentissages après plus d’un an majoritairement en distanciel", nous dit-on en effet au cabinet de la ministre.

Le doute plane par contre toujours sur la possibilité d’organiser à nouveau des festivités folkloriques et guindailles en tous genres. En juin dernier, Valérie Glatigny se prononçait en faveur d’un retour des fêtes. "C’est essentiel de pouvoir reprendre les contacts sociaux, les fêtes… On fera une analyse au mois d’août de la situation et on se calquera sur les mesures pour le monde de la nuit et l’HoReCa", indiquait-elle en effet à nos confrères de la RTBF. Mais à ce stade, aucune décision n’a encore été prise à ce niveau. "Concernant les activités folkloriques, la réflexion est en cours au niveau des experts et du Commissariat Covid", indique le porte-parole de la ministre.