Près de 4.700 candidats attendus samedi pour la 2e épreuve de l'examen d'entrée aux études de médecine

Près de 4.700 candidats sont attendus samedi pour la deuxième épreuve de l'examen d'entrée aux études de médecine et dentisterie en Fédération Wallonie-Bruxelles, annonce lundi l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur (ARES).

Comme lors de la première épreuve début juillet, la seconde sera aussi organisée de manière décentralisée dans les différentes universités de la FWB assurant le premier cycle des études médicales.

Les candidats seront amenés à répondre par écrit à des questions à choix multiples portant sur les 8 matières évaluées, fixées par décret et réparties en 2 catégories : "connaissance et compréhension des matières scientifiques" et "communication et analyse critique de l'information".

Les résultats seront communiqués aux intéressés pour le dimanche 5 septembre.

Plus de 5.400 candidats ont présenté la première épreuve de l'examen d'entrée le 6 juillet dernier, mais seuls 482 (8,86%) l'ont réussie, soit un record à la baisse depuis l'introduction de l'examen d'entrée en 2017.