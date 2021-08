"Je dois choisir de payer une classe verte ou d’organiser une sortie en famille" : les frais scolaires polluent encore la relation parents-école

C'est un classique. À chaque rentrée, la question des frais qui peuvent être réclamés par les écoles maternelles, primaires et secondaires aux parents d'élèves revient sur la table. Et, chaque année, la Ligue des familles enfonce le clou pour dénoncer les abus et réclamer des règles strictes et respectées. Ces règles, tout le monde les connaît. La dernière circulaire en la matière (8 157) a été envoyée aux écoles fin juin....