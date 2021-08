Accueil Belgique Enseignement Mauvaise nouvelle pour les étudiants: les "guindailles" en intérieur ne reprendront pas à la rentrée Les fêtes étudiantes ne pourront reprendre sans masques en intérieur qu’en octobre. © ©Photo Olivier Pirard Adrien de Marneffe Journaliste politique





La reprise dans l'enseignement supérieur est prévue pour ce 13 septembre. Elle sera possible à 100 % de la capacité d'accueil des établissements et des salles de cours. Mais qu'en sera-t-il des fêtes étudiantes, guindailles et autres baptêmes étudiants ? Les étudiants n'ont pas encore été informés des modalités de la reprise. "Pour les festivités en intérieur où l'on danse, comme...