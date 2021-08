Une étude analyse le profil des familles qui éprouvent le plus de difficultés financières à la rentrée scolaire: "Elle dévoile des choses étonnantes"

J-1 avant la rentrée des classes. Une rentrée marquée par le coronavirus, mais aussi par un coût qui reste encore élevé pour de nombreuses familles. Dans son émission, Maxime Binet a fait le point ce mardi avec Maxime Michiels, chargé d'étude et d'action politique pour la Ligue des familles.

"On a un premier pas qui a été fait avec la gratuité dans l'enseignement maternel mais il ne faut certainement pas s'arrêter là"

Sur le coût de la rentrée des classes pour une famille francophone, l'invité explique que pour l'an dernier, il avait été calculé que cela revenait à "250 euros pour l'enseignement primaire et environ 400 euros pour l'enseignement secondaire. Mais on peut parfois monter jusqu'à 500 euros." Plus discriminant encore, la différence de coût entre les écoles. "Certains établissements peuvent décider d'être gratuits parce qu'ils mettent des moyens en place pour fournir le matériel scolaire. D'autres au contraire vont exiger de nombreuses marques, exiger de nombreux manuels scolaires. Et donc vont faire gonfler la facture des parents", détaille Maxime Michiels. "Alors je ne sais pas si c'est une volonté de faire le tri entre les élèves, mais au final ce qu'on voit c'est que ça le fait."

Mais pourquoi le coût est-il parfois si élevé alors que la gratuité est inscrite dans la Constitution? "Je pense qu'il y a un manque de volonté politique sur cette question", répond le chargé d'étude et d'action politique pour la Ligue des familles. "C'est pour cette raison d'ailleurs que la Ligue des familles se bat depuis de très nombreuses années pour faire émerger cette volonté politique parce que c'est grave que l'école soit payante et que ça met des familles en difficulté au quotidien. Il faut donc avancer vers la gratuité. On a un premier pas qui a été fait avec la gratuité dans l'enseignement maternel dans le cadre du Pacte mais il ne faut certainement pas s'arrêter là".

Maxime Michiels est ensuite revenu sur l'étude qui analyse quel type de famille souffre le plus de cette rentrée scolaire. "Cette étude dévoile des choses étonnantes parce qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait un profil type de famille mise en difficulté par les frais scolaires, or ce n'est pas du tout le cas. On voit qu'il y a de très nombreuses familles avec des profils très variés: des familles nombreuses, des familles monoparentales, des personnes qui travaillent, qui ne travaillent pas, qui sont en maladie etc. On a vraiment de tout mais il y a un point commun: c'est l'école qui coûte trop cher et qui met ces familles-là en difficulté."

Et l'impact du corona?

Pour Maxime Michiels, le coronavirus a évidemment eu un effet néfaste sur l'école. "On a vu clairement que dans la crise, on avait un problème avec l'enseignement hybride qui n'a pas permis l'apprentissage de tous les élèves. Selon une enquête que l'on a menée, il y a pour 40% des élèves plus de difficultés à apprendre. On a également beaucoup d'élèves qui ont eu des difficultés techniques (problèmes d'ordinateur etc) qui se mettaient entre eux et l'apprentissage. Donc plein d'élèves se sont retrouvés en situation de décrochage. Et on a noté aussi la situation inverse, avec des élèves surchargés de travail et qui se sont retrouvés complètement épuisés et à genou à la fin de l'année scolaire. Ces deux situations là, il faut absolument les éviter cette année."

La digitalisation, source de discrimnation

Si Maxime Michiels ne se dit pas contre l'enseignement numérique ou l'utilisation d'un ordinateur à l'école, il veut que l'on parte "de la réalité des parents". "Cette réalité que l'on a pu voir dans le cadre de la crise était double: d'abord de nombreuses difficultés d'apprentissage pour les élèves, difficultés avec l'outil (problèmes techniques) mais aussi difficultés à prendredistance avec l'enseignant au travers d'une interface digitale. L'autre réalité est celle de l'appauvrissementà travers laquelle les parents ont dû passer pour s'équiper en matériel numérique." La volonté de la Ligue des familles est à présent que les autorités francophones de l'enseignement subsidient un peu plus les parents d'élèves par rapport aux outils informatiques à avoir pour suivre ces cours en digitalisation. Car de plus en plus d'écoles se tournent vers ce type d'apprentissage dit numérique. "Et souvent, les écoles en profitent pour s'équiper sur le dos des parents", confie notre invité.