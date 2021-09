Accueil Belgique Enseignement "Pas question que les écoles sinistrées perdent des moyens" La plupart des écoles inondées cet été font aussi leur rentrée. Plusieurs s’inquiètent d’une baisse possible d’inscrits, donc de subsides. C’est une des préoccupations du patron du Segec, Étienne Michel. © Belga/JC Guillaume Monique Baus Journaliste service Belgique

Cette fois ça y est. Les élèves du maternel au secondaire retrouvent, ce mercredi, leurs camarades de classe. L'année scolaire qui commence est lourde d'enjeux, tant sanitaires que pédagogiques. Alors qu'on rêvait d'une reprise la plus normale possible, les inondations ont compliqué les préparatifs dans certaines écoles et la pandémie continue à imposer...