Quelque 167 élèves ne sont toujours pas inscrits en première secondaire, à ce jour

La ministre de l'Education, Caroline Désir (PS), a fait un tout dernier point au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, concernant le nombre d'élèves toujours non inscrits en première secondaire à ce jour. "On en compte encore 167, a-t-elle précisé, dont 133 à Bruxelles, 21 dans le Brabant wallon et 13 dans le reste de la Wallonie. Les communes les plus touchées restent celles du nord-ouest de Bruxelles."

C'est justement dans ce coin de la capitale qu'habitent Caroline, Laurent et leur fils Néo, dont nous avons suivi les péripéties et qui était toujours sans école ce mercredi 1er septembre.

Epilogue heureux: en 24 heures, il est passé de la première place sur la liste d’attente à une inscription dans l’école de son choix. Fin de l’histoire et début d’une autre aventure.

De son côté, la ministre a insisté jeudi pour que les parents concernés inscrivent maintenant leur enfant pour qu'il puisse débuter l'année scolaire. "Même si je comprends que cela puisse être un déchirement."