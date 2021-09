Deuxième épreuve de l'examen d'entrée en médecine et dentisterie: 744 lauréats, un taux de réussite de 18%

La deuxième épreuve de l'examen d'entrée en médecine et en dentisterie a été réussie par 744 personnes, ce qui porte le nombre total d'étudiants et étudiantes autorisés à entamer des études dans l'un de ces cursus en 2021 à 1.227, indique lundi l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur (Ares).