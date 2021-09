Critères de réussite, formation des futurs profs et numerus clausus en médecine sont sur la table.

L'année académique 2021-2022 s'ouvre ce mardi 14 septembre dans l'enseignement supérieur. Et elle s'annonce chargée. Même si tous les étudiants retrouvent le chemin des auditoires pour des cours en présentiel à 100 %, on n'en a pas fini avec la pandémie et bien malin qui pourra dire comment évoluera la situation sanitaire. Dans les auditoires, une série de mesures restent d'ailleurs à respecter dès à présent, dont le port du masque obligatoire. Plusieurs établissements...