L'examen avait été avancé de trois semaines à cause de l'indisponibilité des locaux qui devaient l'accueillir.

Face à la colère des familles après l'avancement d'une épreuve du CESS via jury, la ministre Désir trouve une solution

Suite aux inondations du mois de juillet dernier, le Palais des Congrès de Liège devra fermer ses portes à partir du 8 octobre prochain pour réaliser d’importants travaux. C'est là que 200 élèves qui passent leur CESS (certificat d'études secondaires supérieures) devaient initialement passer leur examen de sciences sociales, le 26 octobre. L'administration avait dès lors avancé la date de l'épreuve au 7 octobre, suscitant la colère des élèves et de leurs familles.

Interrogée à ce propos au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la semaine passée, la ministre de l'Education, Caroline Désir (PS) avait promis de chercher une solution. C'est chose faite.

Un accord a été conclu un avec le pouvoir organisateur Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE) pour mettre à disposition un auditoire de l'établissement d'enseignement pour adultes et de formation continue d'Uccle. L'examen y est donc programmé le mercredi 27 octobre à partir de 13h30 .

La ministre a demandé à son administration de prévenir les candidats concernés par mail et sur le site des jurys, pour ce lundi 20 septembre en fin de journée et de confirmer l’ensemble des informations pour le 30 septembre au plus tard.