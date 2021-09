"À partir du 1er octobre, on va rencontrer de vrais problèmes dans les écoles bruxelloises"

Un formulaire diffusé par l'ONE dans certaines écoles bruxelloises froisse la FAPEO : "Il met les parents sous pression"

La Fédération des associations de parents de l'officiel (FAPEO) a dénoncé un formulaire que l'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) a fait distribuer dans les écoles officielles bruxelloises pour y augmenter le taux de vaccination des enfants de plus de 12 ans. Selon l'organisation, le formulaire dépasse largement la mission d'information qui devait être la sienne, puisqu'il y est notamment demandé aux parents de justifier le cas échéant le non-choix de vaccination de leur enfant.