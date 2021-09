Premiers relevés très partiels des contaminations au coronavirus dans les écoles

En collaboration avec l’ONE, les équipes de promotion de la santé à l’école (PSE) ont repris le relevé des contaminations qui leur sont signalées dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Toutefois, elles préviennent : ces données ne sont pas exhaustives. De fait : seules 43 % des équipes PSE ont pu rentrer leurs chiffres !

Difficile, du coup, de tirer quelque enseignement de ces données brutes et partielles. Une chose saute quand même aux yeux : peu de membres du personnel figurent parmi les cas de contamination signalés. Pour confirmer le constat, il faudra attendre des données plus complètes. En espérant qu’un système efficace puisse se mettre rapidement en place pour mesurer la circulation du virus dans les écoles.

Dès la courte semaine du 30/08 au 05/09/21 (2 jours et demi de cours), 80 cas de Covid-19 à l’école ont été signalés aux équipes PSE, dont 63 parmi les élèves. On est passé à 577 pendant la semaine du 6, et à 1 093 pendant celle du 13, dont 997 élèves (0,11 % d’entre eux).