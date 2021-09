Réforme de la formation initiale des enseignants: Jeholet ne veut pas négocier une revalorisation des barèmes pour les profs formés en 4 ans

C'est officiel: la réforme de la formation initiale des enseignants est reportée d'un an

Le gouvernement a officiellement décidé de reporter d’un an de plus l’entrée en vigueur de la réforme de la formation initiale des enseignants (RFIE). Celle-ci doit faire passer de trois à quatre ans la formation des instituteurs et régents. Mais quand? Pas en septembre prochain en tout cas.