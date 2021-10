Accueil Belgique Enseignement Que devient le cours de philo et citoyenneté, né il y a 5 ans ? Dans la foulée du "cours de rien", le premier "CPC" était donné le 1/10/2016. L’heure d’un bilan en demi-teintes. ©JEAN LUC FLEMAL Monique Baus Journaliste service Belgique

Il y a tout juste cinq ans, ce vendredi, un nouveau cours débarquait dans toutes les écoles primaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles, sauf celles du réseau catholique : le CPC (pour cours de philosophie et citoyenneté). Un an plus tard, la branche apparaissait chez leurs grandes sœurs du secondaire, sur le même principe : une heure de CPC obligatoire pour tout le monde, avec la possibilité d’en suivre une deuxième ou pas, dans le cadre de la deuxième période hebdomadaire de cours dits...