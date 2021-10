Comment réussir sa première année à l'université? 10 conseils aux étudiants

Passer des secondaires à l'université est une transition difficile pour tout le monde. Et encore plus en période de Covid où les rhétos ont été marqués par une dernière année mouvementée et où l'université peut dès lors leur sembler encore plus intimidante. Pourtant, de simples conseils peuvent aider les étudiants à réussir leur BAC1. Tout est une question de méthode et d'organisation. Jean-Pascal Bousez, ancien économiste, a développé une véritable passion pour le monde de l'éducation. En 2003, il a créé Cognosco,des ateliers dans lesquels il donne des clés de réussite aux étudiants. Interrogé par La Libre, il a tenu à rassurer les étudiants qui seraient impressionnés par "le volume des cours ou la taille des auditoires des universités". Ce qui importe, dit-il, est d'avoir la bonne méthode de travail.



1. Prendre de bonnes notes

Très peu d'étudiants ont eu l'habitude de prendre des notes en rhéto. Si cela peut paraître très simple, prendre de bonnes notes demande en fait un peu de pratique. Selon Jean-Pascal Bousez, il faut privilégier les notes prises à la main. "Quand on tape à l'ordinateur, on a tendance à écrire tout ce que dit le professeur sans forcément retenir. Quand on écrit à la main, on peut déjà faire un tri entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. On a également le temps de déjà comprendre la matière". L'idéal est d'avoir très peu d'idées sur une même feuille. Il faut que tout saute aux yeux de façon claire. "Je conseille aux étudiants de n'écrire que sur une face", explique-t-il. S'il n'est pas contre les couleurs qui peuvent aider l'étudiant à structurer ses idées, il conseille d'utiliser toujours les mêmes pour les mêmes choses. Par exemple: tous les titres en rouge.

2. Éliminer les incompréhensions le plus vite possible

Quand on ne comprend pas quelque chose, il faut le dire directement, sinon cette lacune risque d'empoisonner les cours suivants. "Les élèves qui ne comprennent rien pendant les cours risquent tout simplement de ne plus y aller", déplore-t-il. Il ne faut donc pas hésiter à poser ses questions aux autres étudiants ou directement au professeur. Il peut être intimidant de poser une question en plein auditoire, il sera donc plus facile de le faire à la pause, quand personne d'autre n'écoute. On ne le dira jamais assez : il n'y a pas de question bête !

3. Faire des synthèses après chaque chapitre

Il n'est pas nécessaire de remettre ses notes au propre à la fin de chaque cours. Au lieu de ça, l'expert conseille de faire une synthèse dès qu'un chapitre est terminé. Cela permet non seulement de relire cette partie du cours mais, en plus, cela restructurera toutes les idées avant d'entamer les prochains chapitres. Une synthèse, comme son nom l'indique, permet de supprimer les détails peu importants. "Si vous vous rendez compte que vous avez noté quatre exemples alors que deux suffisent, il ne faut en laisser que deux", explique-t-il. Le but d'une synthèse est de ne pas être trop longue, tout en donnant suffisamment de détails pour comprendre la matière.

4. L'importance d'une bonne table des matières

Cela peut paraître surprenant aux nouveaux étudiants à l'université, mais avoir une bonne table des matières est essentiel. Il faut d'ailleurs la créer dès l'élaboration de sa synthèse. La table des matières sert à avoir une vision globale du cours. On sait ainsi toujours où on se trouve dans le cheminement du cours. Avoir une table des matières structurée facilite aussi les réponses à l'examen. Si votre professeur d'histoire vous pose une question sur un événement bien précis, vous n'aurez qu'à vous souvenir de votre table des matières et restituer ce qu'il y avait sous l'événement demandé.

5. Travailler en priorité certains cours

Il faut travailler régulièrement les cours les plus importants au niveau des crédits. Mais aussi les cours qu'on trouve difficiles ou ceux qu'on aime moins. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il sera plus facile pour les étudiants de s'intéresser pendant le blocus à des cours qu'ils aiment et qui ne sont pas trop volumineux. Avoir révisé durant le quadrimestre les gros cours difficiles sera un gain de temps pendant le blocus et une sacrée épine hors du pied lorsque l'examen sera réussi. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il faut laisser tous les autres de côté. Mais disons qu'avoir un petit cours en seconde session sera moins embêtant que le plus gros cours de l'année.





©shutterstock

6. Développer une bonne façon d'étudier

Pour découvrir sa façon d'étudier, on peut remplir des questionnaires sur internet ou tout simplement écouter ses impressions. Certains auront besoin d'étudier en groupe tandis que d'autres ont absolument besoin de calme. Certains sont plutôt du matin alors que d'autres préfèrent étudier en soirée. Certains vont avoir besoin de réciter leur matière tout haut alors que d'autres vont avoir besoin de bouger tout le temps. Il faut donc éviter de faire comme ses amis et trouver la méthode avec laquelle on est le plus à l'aise.

7. Anticiper la volonté du prof

Pour bien étudier, il vaut mieux connaître la façon d'interroger du prof. S'il pose des questions ouvertes, ce ne sera pas la même façon de travailler que pour un QCM. Cela, les étudiants l'apprennent généralement assez vite : il faut refaire les examens des années précédentes. Mais ce n'est pas tout, il faut se faire sa propre réponse dans la tête. Certains étudiants pourront être persuadés de connaître la matière en voyant la réponse écrite, mais quand ils tenteront de la formuler, ils se rendront compte que ce n'est pas aussi limpide.

8. Se déstresser

Lors de révisions ou d'examens, certains peuvent se laisser dépasser par leur stress, il convient donc de ne pas paniquer. "Contrôler sa respiration est essentiel lors d'un examen. Si vous êtes quelqu'un de stressé, il faut à tout prix se tenir à l'écart des inquiets. Si quelqu'un arrive près de vous juste avant un examen en disant 'au fait tu connais ça?', ça peut être vraiment stressant. Au moment où vous retournez votre examen, lisez toutes les questions et répondez en premier aux grosses questions que vous connaissez le mieux, cela vous mettra en confiance pour la suite de l'examen."

9. Ne pas faire qu'étudier

La réussite de l'étudiant ne passe pas que par le travail. Il faut bien sûr garder des moments de loisirspendant lesquels on peut se ressourcer. Il ne faut pas non plus hésiter à sympathiser avec les autres élèves. L'université, c'est aussi une occasion incroyable de se faire des contacts et nouer des amitiésqui dureront toute une vie. S'il faut travailler régulièrement, il faut aussi se garder des moments d'amusement.

10. Ne pas hésiter à demander de l'aide

Si vous êtes dépassé, que ce soit par la méthode de travail ou par la quantité de matière, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide.