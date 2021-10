32 millions d'euros pour accélérer le développement numérique de l'enseignement supérieur en FWB

Cet argent sera distribué à l'issue dans appel à projets lancé par l'exécutif fédératif en direction des différents établissements d'enseignement supérieur.

Trois quarts du budget seront alloués aux établissements d'enseignement supérieur (universités, hautes écoles, écoles supérieures des arts) pour l'acquisition de matériel informatique et le soutien des enseignants dans le développement de leurs compétences numériques.

Une attention particulière sera portée dans l'attribution des fonds au nombre d'étudiants boursiers et d'étudiants de condition modeste présents au sein de chaque établissement, afin de lutter contre la fracture numérique, précise jeudi le gouvernement dans un communiqué.

Le quart restant ira vers les établissements de promotion sociale via trois appels à projets spécifiques portant notammen sur l'acquisition de matériel informatique, l'amélioration de la connectivité et l'achat de logiciels, le recrutement de 16 techno-pédagogues chargés de former les utilisateurs (profs et étudiants), etc.

"Nous espérons que les fonds européens débloqués joueront un rôle de levier du développement du numérique dans l'enseignement supérieur et l'enseignement de promotion sociale. La crise a démontré l'intérêt de l'enseignement en présentiel, mais certaines pratiques éducatives hybrides ont un sens pédagogique tant pour les professeurs que pour les étudiants", fait valoir la ministre de l'Enseignement supérieur, Valérie Glatigny (MR).

Dans le cadre du plan de relance de l'Union européenne (RFF), la Fédération Wallonie-Bruxelles va recevoir 495 millions d'euros de l'Europe, dont une partie doit servir à une plus grande digitalisation de la société.