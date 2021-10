Accueil Belgique Enseignement Il y a un an, la situation sanitaire dérapait dans les écoles: où en est-on cette année? ©Shutterstock Monique Baus Journaliste service Belgique

C'était il y a un an. À ce moment-ci de l'année, dans les écoles, tout commençait à déraper. Entre la deuxième et la troisième semaine d'octobre, le nombre de contaminations signalées au Covid-19 doublait, mettant à mal l'organisation des cours. "On n'enseigne plus, on parque les élèves à l'étude ou sous...