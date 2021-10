Les onze universités belges posent les jalons d'une collaboration commune

Les rectrices et recteurs des onze universités belges se sont réunis, jeudi, à l'occasion du tout premier Forum CRef-VLIR (les acronymes des conseils des recteurs francophones et flamands) pour poser les jalons d'une stratégie commune interuniversitaire dans des dossiers qui les concernent conjointement, ont annoncé les deux conseils dans un communiqué commun.

L'accent a été mis sur l'élaboration d'une politique commune portant sur les compétences fédérales et sur les investissements dans la recherche. "Il est parfois plus facile aujourd'hui de collaborer avec des universités à l'internationale comme Marseille, qu'avec les autres universités belges. L'organisation de ce forum constitue le coup d'envoi, les prémices d'un ensemble de réflexions et de démarches à mettre en œuvre pour améliorer la collaboration entre universités flamandes et francophones. Auparavant, cela passait surtout par la constitution de groupes de travail spécifiques", explique Elisabeth Kokkelkoren, secrétaire du Conseil des recteurs francophones.

L'amélioration de la mobilité des chercheurs entre le Nord et le Sud du pays a été l'un des sujets importants mis sur la table des discussions. "Nous allons recenser les instruments existants et proposer de potentiels mécanismes additionnels", promet Rik Van de Walle, président du Vlaamse Interuniversitaire Raad, cité dans le communiqué.

Outre les rectrices et recteurs, les vice-rectrices et vice-recteurs à la recherche, à l'enseignement et aux relations internationales étaient également présents.