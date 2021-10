Les jeunes considèrent que l'enseignement ne les prépare pas assez au marché du travail

C'est ce qui ressort d'une enquête menée par la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) dont les résultats ont été dévoilés lundi. L'occasion pour la FEB de lancer la quatrième édition de Young Talent in Action, un événement dont l'objectif est de réduire le fossé entre les jeunes et les entreprises pourvoyeuses d'emploi. Parmi les points sur lesquels jeunes et employeurs se rejoignent, on trouve la flexibilité dans les horaires. Les jeunes sont 75% à vouloir des horaires adaptables et 59% veulent avoir la possibilité de télétravailler. Les employeurs sont sur la même longueur d'onde et sont près de 90% à proposer ces possibilités. Comme dans la précédente enquête de 2019, les deux parties partagent également un pessimisme concernant l'avenir des pensions légales. Seule la moitié des jeunes et des employeurs pense qu'elles pourront encore être financées lorsque les jeunes d'aujourd'hui prendront leur retraite.

Autre point sur lequel jeunes et employeurs s'accordent : la limitation dans le temps des allocations de chômage. Seuls 14% des premiers et 8% des seconds estiment que les allocations de chômage ne devraient pas être limitées dans le temps. Trois jeunes sur cinq considèrent même qu'elles ne devraient pas excéder deux ans.

En revanche, plusieurs aspects divisent les deux parties. Une majorité des jeunes considère notamment que les entreprises doivent faire plus d'efforts en matière de responsabilité sociétale, notamment en termes d'environnement et de diversité. Ils sont également à peine un tiers à attendre des augmentations des salaires basées sur la productivité alors que trois quarts des employeurs pensent que les jeunes recherchent ce type de promotion.

"Les résultats de l'enquête pointent clairement un certain nombre de problèmes structurels dans le fonctionnement de notre marché du travail", a déclaré Pieter Timmermans, administrateur délégué de la FEB. "Les jeunes qui sortent de l'école ne se sentent pas suffisamment préparés au marché du travail et les employeurs trouvent trop peu de profils adéquats."

Cette enquête réalisée par l'agence iVox a été menée du 26 avril au 15 mai 2021 auprès de 800 jeunes âgés de 17 à 26 ans et de 180 employeurs de secteurs divers (représentant environ 80.000 emplois). La marge d'erreur oscille entre 3 et 7%.