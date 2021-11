Le suivi des cas de Covid est largement simplifié dans les écoles

Le call center reprend une partie du tracing et il faut 25% de cas positifs en sept jours dans une classe pour fermer celle-ci.

La ministre Caroline Désir (PS) l'a annoncé ce mardi soir par circulaire aux écoles: les règles de suivi des cas de Covid sont considérablement simplifiées. En fonction de l'accord conclu avec les Régions par sa consoeur Bénédicte Linard (Ecolo), en charge des collectivités et de la Santé, certaines activités de tracing seront assurées par les call centers.

Avant les vacances de Toussaint, les équipes de PSE (promotion de la santé à l'école) et les directions avaient dit leur mécontentement devant l'énorme charge de travail qui les détournait de leurs missions premières.

C'est désormais le call center qui contactera les élèves et membres du personnel positifs au Covid ou contacts haut risque, et qui délivreront les attestations de quarantaines et prescriptions de tests nécessaires.

Les directions, elles, assureront la communication vers les parents dans trois cas: la présence d’un cas index dans une classe, la fermeture d'une classe ou la fermeture de l'école.

Une simplification majeure

A noter qu'une simplification majeure intervient: une procédure appelée Emergency Break est mise en place, qui doit permettre au PSE de fermer automatiquement une classe dès que 25% des élèves sont déclarés positifs sur une période de sept jours (au lieu des deux cas en sept jours actuels).