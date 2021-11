Dans quelles villes européennes étudier pour apprendre l'anglais ?

Même si le néerlandais est l'une des langues officielles de la Belgique, les jeunes restent toujours très attirés par l'anglais. En tant que langue internationale par excellence, l'anglais est en effet capable d'ouvrir de nombreuses portes dans certains domaines en particulier (économie, informatique...). Mais alors, où apprendre l'anglais ?

La solution la plus simple reste de s'y prendre dès le plus jeune âge, en s'inscrivant dans une école qui propose des cours en immersion. A défaut, et pour mettre à profit les cours d'anglais dispensés à l'école, on peut toujours participer à des tables de conversation ou suivre des formations pour se perfectionner. Toutefois, pour certains, faire un Erasmus ou un séjour linguistique dans une ville étrangère reste le meilleur moyen d'apprendre la langue. En plus d'être obligé de parler, se confronter à la culture donne généralement envie de se donner à fond dans l'apprentissage.

Top 5 des meilleures villes où apprendre l'anglais

1. Londres (Angleterre)

Quel meilleur endroit pour apprendre l'anglais que dans la capitale du Royaume-Uni? Bien qu'assez chère, la ville offre une multitude d'avantages pour les étudiants. Ce n'est pas pour rien qu'elle a été classée comme la "meilleure ville étudiante du monde" par QS Top Universities .

"Londres compte quatre universités parmi les 50 meilleures du monde", détaille l'organisme qui fournit des analyses sur le secteur de l'enseignement supérieur. "Elle a aussi une des meilleures vies nocturnes d'Europe", même si ce n'est "pas une option bon marché pour les étudiants". Les frais de scolarités sont en effet estimés à 18.000 euros. Si ce n'est pas dans votre budget, il est toujours possible d'opter pour une autre ville anglaise plus accessible.

2. Glasgow (Ecosse)

Glasgow est beaucoup plus abordable que Londres, et elle compte aussi énormément d'étudiants. Dans cette ville, un habitant sur 6 est étudiant. Il y a donc énormément d'activités réservées à ce public bien précis. Sans compter que Glasgow compte beaucoup d'établissements reconnus dans le monde entier.

3. Dublin (Irlande)

Les étudiants trouveront à Dublin de quoi s'occuper. En plus d'être plongés dans la culture irlandaise et de profiter de l'atmosphère de la ville, ils pourront perfectionner leur anglais avec les locaux. Ceux-ci sont réputés pour leur accueil et leur bonne humeur. De plus, la campagne environnante promet de nombreuses possibilités d'évasion.

4. La Valette (Malte)

L'anglais - avec le maltais - est la langue officielle de cette petite île. Inutile de dire que l'apprentissage de l'anglais est donc de qualité. En plus de cela, Malte offre des températures très agréables toute l'année, ce qui donnera envie aux étudiants de profiter du bon temps, tout en parlant avec les jeunes locaux.

Comme alternative à Malte, on peut citer Chypre, dont la langue officielle est également l'anglais, et qui bénéficie du même temps clément.

5. Amsterdam (Pays-Bas)

L'année dernière, la société EF Education First avait élu les Pays-Bas à la première place du classement des pays ayant le meilleur niveau d'anglais (pour des non natifs). Faire un séjour aux Pays-Bas pourrait donc permettre de faire d'une pierre deux coups, en améliorant à la fois son anglais et son néerlandais.

Quels critères?

Au final, ce qui importe, c'est de choisir une ville qui colle avec son budget et qu'on a envie de découvrir. Si on se sent bien là où on est, on aura d'autant plus envie d'aller à la rencontre des autres. Apprendre l'anglais se fait dans le cadre scolaire mais, surtout, extrascolaire. Avoir beaucoup de possibilités de sorties et d'excursions permettra donc de progresser tout en vivant des aventures inoubliables.