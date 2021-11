Accueil Belgique Enseignement La Flandre met au point son plan de bataille pour aider les jeunes à développer leur goût de la lecture De plus en plus de jeunes perdent la maîtrise de la lecture, essentielle à la réussite de la scolarité. Jacques Hermans Journaliste

La lecture est une activité de plus en plus délaissée par les jeunes en Flandre. À en croire l'étude "Progress in International Reading Li teracy Study" (Pirls), un jeune Flamand de 10 ans a deux ans de retard par rapport aux jeunes des pays les mieux classés. Aucune région n'a autant reculé...