Les cours de religion et de morale bientôt optionnels dans l'enseignement officiel

Ce lundi après-midi, le MR, Ecolo et le PS ont présenté les conclusions du groupe de travail qui s'attelait à examiner une potentielle extension de l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté dans l'enseignement obligatoire.



Six députés issus de la majorité en Fédération Wallonie-Bruxelles ont ainsi déposé une proposition de résolution appelant à étendre les cours d'éducation à la philosophie et citoyenneté (CPC) à deux heures par semaine contre une actuellement dans l'enseignement officiel (représentant environ la moitié des élèves francophones).



Les cours de religion et de morale, eux, seront désormais proposés uniquement en option. L'heure de cours consacrée à cette matière sera donc retirée de la grille horaire officielle. Ces cours seront par contre proposés "de manière optionnelle dans des conditions confortables", en dehors des heures de cours classiques.

A 15h, la conférence de presse était toujours en cours. Plus d'informations suivront.

Le texte passera en Commission de l'Education du parlement de la Fédération dans 15 jours.