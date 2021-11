Dans l'enseignement supérieur, les cours et les examens sont maintenus en présentiel mais toutes les fêtes sont interdites

La ministre de l'Enseignement supérieur, Valérie Glatigny (MR) a rassemblé les acteurs du secteur vendredi soir en visioconférence, dans la foulée du Comité de concertation (Codeco).

Elle confirme que les activités d’enseignement supérieur se poursuivront selon les modalités actuelles. Les établissements peuvent proposer des activités d’apprentissages à 100% en présentiel avec port du masque dans tous les espaces intérieurs.

Examens maitenus en présentiel

Concernant les examens de janvier, l’organisation prévue (en présentiel avec, de fait, une distanciation sociale, puisque les étudiants occupent généralement 1 siège sur 2 ou 1 siège sur 3 durant les épreuves) est bien maintenue.

La ministre rappelle cependant l’importance du strict respect des gestes barrières, et surtout du port du masque. Une attention particulière doit être portée à la ventilation. Une intervention financière forfaitaire sera octroyée aux établissements par le gouvernement.

Attention:les règles de l'horeca et des discothèques s'appliquent

Attention: les cantines et restaurants universitaires devront respecter les nouvelles règles de l'horeca (6 personnes maximum par table, uniquement places assises). La présence des étudiants et du personnel devra être limitée au temps nécessaire pour manger et boire, afin de limiter au maximum les risques de contamination.

Enfin, conformément à la décision prise par le Codeco pour les discothèques, les fêtes étudiantes seront interdites.

Ces mesures entrent en vigueur ce lundi. Elles seront réévaluées le 15 décembre.