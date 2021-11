La réunion des acteurs de l'enseignement avec la ministre Caroline Désir vient de s'achever. Trois décisions fortes doivent être communiquées au plus vite. Rien ne change quant au port du masque. Les voyages avec nuitées sont interdits, ainsi que toutes les festivités dans les écoles (Saint-Nicolas, marchés de Noël, ...)

Premières mesures pour les écoles: voyages avec nuitées et festivités interdits, pas de masque en primaire

Les acteurs de l'enseignement se sont accordés sur plusieurs points, dans la foulée du Codeco qui a chargé les ministres de l'Enseignement de présenter, d'ici lundi, un plan pour réduire la circulation du virus.

1. Rien ne change concernant le port du masque. Aucune obligation n'est sur la table en primaire, côté francophone.

2. Les activités extramuros avec nuitées (voyages de plusieurs jours du type classes vertes, classes de neige et autres) sont interdites jusqu'au congé de carnaval.

3. Les festivités prévues dans les écoles (Saint-Nicolas, Noël, etc...) sont également proscrites.

4. On veillera à limiter au maximum les contacts entre les élèves, avec les adultes, et entre adultes. Avec un focus sur la salle des professeurs qui ne restera accessible que si le port du masque y est respecté, ainsi que les distances entre personnes, et à condition d'être bien ventilées.

5. Concernant les procédures de testing et tracing, et un éventuel changement des règles en vigueur, le sujet est renvoyé à la Conférence interministérielle Santé de ce samedi.