Du changement dans les écoles de la FWB: les classes fermeront dès trois cas positifs parmi les élèves

Détecteurs de CO2 dans les écoles: priorité à l'enseignement fondamental pour le gouvernement de la FWB

La procédure en place et les détails du soutien apporté aux écoles sont à présent connus. Dans le secondaire, les pièces à équiper d'urgence sont celles où on se croise (réfectoires, ...) et où le port du masque n'est pas assuré (salles de sport, ...)