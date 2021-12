Accueil Belgique Enseignement "La situation devient critique pour la bonne organisation des écoles fondamentales" Le dernier baromètre du Segec concernant les absences dans les écoles catholiques montre que celles-ci ont plus que doublé en trois semaines, dans l'enseignement maternel et en primaire. ©Bauweraerts Didier Monique Baus Journaliste service Belgique

Il y a de plus en plus d’absents dans les classes, tant chez les élèves que chez les enseignants, en particulier dans l’enseignement maternel et en primaire. Le baromètre des écoles du...