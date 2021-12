"Trois choses doivent absolument être évitées" : à la veille du Codeco, les acteurs de l’enseignement disent clairement non au distanciel

"Si chaque vendredi on refait un Codeco, c'est un aveu d'échec"

Un nouveau Comité de concertation aura lieu ce vendredi, avec au programme des restrictions sanitaires supplémentaires. Mais tout juste une semaine après les dernières décisions, une nouvelle réunion est-elle pertinente ? Eléments de réponse avec Yves Van Laethem, virologue et porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus et Yves Coppieters, épidémiologiste et professeur en Santé publique à l'ULB.