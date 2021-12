Les vacances de Noël prolongées : "pas un grand impact éducatif", selon Jambon

Suite à l'annonce, le ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA) a estimé que la mesure aurait un impact éducatif limité.

"Les vacances de Noël sont prolongées d'une semaine. Soyons honnêtes : cela n'aura pas un grand impact éducatif", a-t-il déclaré à l'issue du Codeco. "Je me souviens quand j'étais moi même élève, quand je voyais mes enfants et quand je vois mes petits-enfants, la semaine avant Noël, on ne faisait plus grand-chose en classe. Il y a des fêtes de Noël par-ci, et d'un peu plus de lecture par-là."