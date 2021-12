Le dernier baromètre du Segec affiche des absences en hausse dans le fondamental et des chiffres stables en secondaire.

Plus de 1000 classes sont fermées dans les écoles maternelles et primaires catholiques

Le nombre d'élèves absents dans l'enseignement fondamental catholique a encore augmenté. Ce n'est pas vraiment une surprise, d'autant que les transports en commun étaient fortement perturbés, lundi, et que les règles de quarantaine ont changé (on ferme à présent une classe dès la 2e contamination).

Le dernier baromètre des absences publiés par le Segec (Secrétariat général de l'enseignement catholique), arrêté au 8 décembre, affiche à présent 21,39% d'élèves manquants (pour 17%, une semaine plus tôt). Légère hausse, aussi, dans les rangs des enseignants dépeuplés de 15,23% de leurs membres (pour 14% au 30 novembre).

On peut relever que ces chiffres sont basés sur les données envoyées par 372 écoles, soit 49% des écoles fondamentales catholiques. Ces 372 établissements ont déclaré 552 classes fermées. "Il est vraisemblable qu'il y ait actuellement plus de 1000 classes fermées dans l'enseignement maternel et primaire libre", extrapole Etienne Michel, le directeur général du Segec.

On sait aussi que le port du masque est obligatoire depuis lundi en primaire. Des parents avaient annoncé qu'ils ne mettraient plus leur enfant en classe pour cette raison. "Nous ne sommes pas en mesure d'établir si cette obligation eu une influence sur la présence des élèves", précise-t-il encore.

Dans le secondaire, les jauges restent relativement stables. Ici, les personnes absentes faute de transports en commun ont été retirées des statistiques qui montrent 8,5% d'enseignants (-1% en une semaine) et 11,4% d'élèves (+1% en une semaine) absents.