Que doit faire un étudiant s'il est positif au Covid ou en quarantaine pendant ses examens?

, 6471 personnes en moyenne ont contracté le Covid. Si on espère que les chiffres vont diminuer, il y a malheureusement fort à parier que certains étudiants feront partie des prochains nouveaux cas... et contracteront donc le Covid pendant leur session d'examen.

Quelle est la première chose à faire si j'ai le Covid ou si je suis en quarantaine?

La réponse est généralement à trouver dans le règlement général des études et des examens de son établissement scolaire. En résumé, que tu ais contracté le Covid ou que tu sois sous quarantaine durant ta session, il faut à chaque fois prévenir ta faculté en lui envoyant les justificatifs le plus vite possible. Il est conseillé de prévenir ton professeur également.

Que se passera-t-il si je suis en quarantaine pendant mes examens?

Si tu as eu un contact à haut risque avéré, tu recevras un certificat de quarantaine. Ce certificat te permettra le plus souvent de passer tes examens, s'ils sont prévus en distanciel. Tu ne pourras en revanche pas passer les examens qui étaient organisés en présentiel. Toutefois, très peu d'examens sont prévus en distanciel durant cette session de janvier.

Que se passera-t-il si j'ai le Covid pendant mes examens?

Si tu es positif au Covid, tu recevras un certificat médical. Pour rappel, les universités et hautes écoles interdisent aux étudiants de présenter des examens alors qu'ils sont sous certificat. Cela veut dire que tu ne pourras présenter ni les examens en présentiel, ni ceux en distanciel.

Que faire si je pense avoir le Covid pendant mes examens?

Si tu as des symptômes qui te font penser que tu souffres du Covid, fais un test. En attendant tes résultats, tu dois rester chez toi. Si tu ne peux pas présenter un examen parce que tu es en attente d'un test, préviens ta faculté et ton professeur le plus vite possible et fournis tous les justificatifs nécessaires.

Est-ce que mon examen est automatiquement reporté à la session d'août?

Non, pas forcément. Les universités sont conscientes de la situation sanitaire et se veulent rassurantes. Lors des dernières sessions, des solutions avaient pu être trouvées. Dans le meilleur des cas, ton examen pourra par exemple être reporté plus tard dans la session de janvier, ou être organisé à distance. Si, toutefois, il n'est pas possible de trouver une solution pour que tu puisses repasser ton examen durant la session de janvier alors, oui, il sera reporté à la session d'août.

Je souhaite plus d'informations de la part de mon université.

