Le SupportKot, le KAP qui vient en aide aux étudiants pendant le blocus (mais pas que)

Il est un peu moins de 19h lorsque les premiers étudiants arrivent autour du lac de Louvain-la-Neuve. Malgré les températures négatives (ndlr : notre reportage a été tourné le 22 décembre dernier) et la pénombre des soirées d'hiver, de nombreux jeunes n'ont pas hésité à venir au point de rendez-vous en tenue de sport. "Tu es motivé?", entend-on dans plusieurs conversations. "Il fait quand même super froid, si tu n'étais pas venu, je pense que je ne serais pas venu non plus. Là, j'ai hâte qu'on démarre", dit un autre en sautillant sur place et en soufflant dans ses mains pour les réchauffer.

Au bout de quelques minutes, un membre du SupportKot prend la parole. "Bon, on va y aller!". Durant le blocus, le SupportKot, un kot-à-projet composé de 15 jeunes, organise de multiples activités pour soutenir les étudiants, dont un jogging deux fois par semaine. L'idée est d'encourager les étudiants à faire du sport pendant cette période studieuse. Des moniteurs de l'UCLouvain sont d'ailleurs présents pour soutenir tout ce petit monde. "C'est vraiment important de faire du sport et c'est toujours bien de s'aérer après une bonne journée de travail", déclare Tomasz, l'un des deux membres de l'université présent.

Une fois que tout le monde est prêt, les groupes se forment assez rapidement. En fonction du niveau de chacun, plusieurs distances sont proposées : 3, 5, 7 ou 10 kilomètres. L'idée n'est cependant pas de faire le tour du lac. "Les étudiants le font généralement bien seuls. Nous, on propose de faire le tour de la ville, ça change un peu", nous explique Maxime, le président du SupportKot. Lampe sur le front ou sur le thorax, les étudiants s'élancent donc à travers la ville en suivant le groupe qu'ils ont choisi. "Waaw, ça défoule", s'enthousiasme un étudiant au moment de faire ses dernières foulées. Après la course, chacun a le droit à un morceau d'agrume et un verre de chocolat chaud, le tout en extérieur, Covid oblige. L'occasion pour eux de parler de leurs journées de blocus. "Tu vas revenir la semaine prochaine?", demande un jeune à son ami. "Je verrai, mais je pense que oui."

Soutenir les étudiants pendant le blocus...

Au-delà du jogging des lundis et mercredis, les membres du SupportKot organisent plusieurs autres activités pendant la période de bloque. Niveau sportif, ils proposent sur leur page Facebook des exercices à réaliser chez soi, en partenariat avec l'UCLouvain Sports. "C'est kot-friendly, c'est-à-dire que les exercices ont été prévus pour être réalisés dans un kot, dans un petit espace, sans matériel spécifique et sans déranger ses voisins du dessous", souligne Lena, membre du SupportKot.

Mais ce n'est pas tout. Ils mettent à disposition des auditoires place Croix du Sud pour tous ceux qui ont besoin d'être encadrés durant leur blocus. "Le but est d'étudier tous ensemble et de se motiver", poursuit-elle. "C'est aussi super pratique quand les bibliothèques sont fermées entre Noël et Nouvel an." Dans sa démarche, le kot n'oublie pas les étudiants à profils spécifiques. "Nous avons des auditoires accessibles aux personnes à mobilité réduite. Dans une des salles, nous avons également une dizaine de casques anti-bruit pour ceux qui ont besoin de silence total pour étudier." Et si d'aventure la session d'examen se passait mal pour certains étudiants, le SupportKot a aussi prévu des choses pour les aider à rebondir. "Au début du deuxième quadri, on organise l'atelier Tremplin lors duquel on va donner des clés aux étudiants pour leur permettre de réussir leur prochaine session."

... mais aussi tout au long de l'année

Heureusement, il n'y a pas que le blocus dans la vie. Le kot-à-projet organise donc des activités à différents moments de l'année. Ce sont notamment eux qui distribuent des colis de bienvenue aux nouveaux étudiants en début d'année et qui organisent le fameux concert de rentrée. "C'est hyper important de soutenir les étudiants qui arrivent en première année car c'est vraiment un monde différent. On est là pour les aider à prendre la vie étudiante en mains." Au deuxième quadri, ils aident aussi les Master 2 à appréhender le monde du travail. "On organise des activités pour les aider à rentrer dans la vie active", conclut Lena.

Des BAC1 aux Masters 2, tout le monde est le bienvenu dans les activités du SupportKot qui a l'aide aux étudiants ancrée dans son ADN.